ما هي مواصفات الطائرة الإسرائيليّة "أوربيتر" التي أسقطتها إيران؟

أفادت وسائل إعلام إيرانية دفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية من طراز "أوربيتر" أثناء تنفيذها مهام تجسس واستطلاع قرب الاستراتيجي.

وتُصنع عائلة طائرات "أوربيتر" بواسطة شركة أيرونوتكس ديفنس سيستمز ، وتضم عدة نماذج تختلف في القدرات:



نموذج أوربيتر 4 (الأكثر تطوراً):

باع الجناحين: 5.4 متر .



أقصى وزن للإقلاع: 50 كغم



الحمولة المفيدة: حتى 12 كغم



مدى التحليق: حتى 24 ساعة متواصلة



أقصى سرعة: 129.6 كم/ساعة



أقصى ارتفاع: 18,000 قدم (حوالي 5,500 متر)



نطاق الاتصال: حتى 50-100 كم (خط النظر)



الطاقم التشغيلي: 3 أفراد



المحرك: محرك شراري يعمل بالوقود متعدد الأنواع



الميزات: إقلاع وهبوط بدون مدرج، 6 أوضاع طيران ذاتي، مقاومة للظروف الجوية القاسية، بصمة رادارية منخفضة



نموذج أوربيتر 1K (نسخة الذخيرة المتسكعة):





أقصى وزن للإقلاع: 13 كغم



مدة التحليق: 2-3 ساعات



الحمولة: رأس حربي حتى 2-5 كغم + مستشعر كهروضوئي/أشعة تحت الحمراء



المدى العملياتي: حتى 200 كم



الارتفاع : 13,000-13,500 قدم



الوظيفة: استطلاع وهجوم دقيق ضد أهداف ناعمة



خصائص مشتركة لعائلة أوربيتر:

تصميم خفيف الوزن وبصمة رادارية منخفضة يصعب رصدها.

قدرة على حمل مستشعرات كهروضوئية وأشعة تحت الحمراء للرؤية الليلية والنهارية.

إمكانية التشغيل كمنصة استطلاع أو كذخيرة انتحارية موجهة.

سهولة النقل والتركيب السريع في الميدان.

تكامل مع أنظمة القيادة والسيطرة والاستخبارات (C4I) لتقديم معلومات آنية.

وتُعد طائرة "أوربيتر" من المنصات المرنة التي تجمع بين خفة الوزن والقدرات التشغيلية المتقدمة، مما يجعلها أداة مفضلة في عمليات والعمليات الخاصة.