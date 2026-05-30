Najib Mikati
تراجع مفاجئ لإدارة ترامب عن قرار صارم يخص طالبي الإقامة الدائمة

30-05-2026 | 15:27
تراجعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرارها الملزم لطالبي الإقامة الدائمة (الغرين كارد) بمغادرة الأراضي الأميركية خلال فترة معالجة طلباتهم، في خطوة مثلت تحولاً لافتاً في سياسات الهجرة الصارمة التي تتبناها الإدارة الحالية.
ووفقاً للتقارير، فإن هذا التراجع جاء عقب ضغوط قانونية وحقوقية واسعة، فضلاً عن تحذيرات قطاعات اقتصادية من الآثار السلبية التي قد تلحق بسوق العمل جراء إجبار آلاف الكفاءات والعاملين على المغادرة بانتظار تسوية وضعياتهم القانونية.
 
وبموجب التوجيهات الجديدة، سيُسمح للمتقدمين بطلبات تعديل الوضع الإقامي بالبقاء داخل الولايات المتحدة بطريقة مشروعة حتى صدور القرار النهائي بشأن ملفاتهم، مما يضع حداً لحالة القلق التي سادت أوساط المهاجرين والشركات المشغّلة لهم طوال الفترة الماضية.
