فنانون ينسحبون وترامب يلوح بالإلغاء.. أزمة تضرب احتفالات ذكرى تأسيس أميركا

ويأتي هذا التوجه بعد موجة من الانسحابات المتتالية للفنانين والموسيقيين من فعاليات "معرض الولايات العظيم" (فريدام 250) المقررة في متنزه "ناشونال مول"؛ حيث كان آخر المنسحبين مايكلز، المغني لفرقة الروك "بويزون"، مبرراً خطوته بأن الحدث حاد عن طابعه الوطني غير المنحاز حزبياً. أعلن الرئيس الأميركي أنه يدرس بجدية إلغاء سلسلة الحفلات الموسيقية الضخمة المقررة في العاصمة بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس ، ملوحاً بالاستعاضة عنها بإلقاء خطاب جماهيري وعقد تجمع حاشد بدلاً منها.

وفي تعليق له عبر منصة "تروث سوشيال"، قلل من أهمية تلك الانسحابات، واصفاً نفسه بأنه "عامل الجذب الأول في العالم" الذي يستقطب حشوداً تفوق ما كان يجذبه إلفيس بريسلي في أوج شهرته ومن دون حاجة لعزف الغيتار، مؤكداً أنه أصدر توجيهات لممثليه لبحث تنظيم تجمع بديل يرفع شعار " عادت".