بـ11 دولاراً فقط.. تقنية أميركية ثورية ضد مسيّرات "شاهد" الإيرانية

30-05-2026 | 16:53
بـ11 دولاراً فقط.. تقنية أميركية ثورية ضد مسيّرات شاهد الإيرانية
طوّرت الولايات المتحدة الأميركية تقنية دقيقة تُعرف باسم "صمامات التقارب" لمواجهة التهديد المتزايد للطائرات المُسيّرة الرخيصة، عبر تحويل المدافع التقليدية إلى أسلحة ذكية منخفضة التكلفة، وفقاً لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال".
وتبرز هذه الصمامات كعنصر أساسي في نظام الدفاع الجوي لقوات مشاة البحرية الأمريكية "ماديس"؛ حيث تعمل بمبدأ الرادار المصغر وتُفجر قذائف المدافع عيار 30 ملم تلقائياً عند اقترابها من الهدف بمسافة قصيرة دون حاجة لإصابة مباشرة، مما يرفع كفاءة التدمير بمعدل 5 إلى 10 أضعاف مقارنة بالقذائف التقليدية.

وتمنح هذه التكنولوجيا كفاءة اقتصادية حاسمة في معارك الاستنزاف؛ إذ يُكلف إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية من طراز "شاهد" (قيمتها 30 ألف دولار) بـ5 طلقات مدفعية نحو 11 دولاراً فقط، مقارنة بصاروخ "ستينغر" الذي يصل سعره إلى 430 ألف دولار، أو صاروخ "AIM-120" البالغ مليون دولار.

ورغم فعاليتها الميدانية في اختبارات الفلبين، تواجه التقنية تحديات إنتاجية لدقتها؛ مما دفع شركات دفاعية كبرى مثل "نورثروب غرومان" و"L3 هاريس" لتسريع خطوط إنتاجها وضخ استثمارات بمئات ملايين الدولارات لتلبية الطلب المتزايد، مما يمثل تحولاً استراتيجياً في عقيدة الدفاع الجوي قصير المدى في مناطق مثل المحيط الهادئ والشرق الأوسط.
الحرس الثوري يقول إن "المرور عبر مضيق هرمز يتم فقط عبر اللوائح الإيرانية"
وزارة الصحة الإيرانية: إصابة مجتبى خامنئي في الغارات الأميركية - الإسرائيلية كانت "سطحية" فقط
المدير العام لمؤسسة "روسآتوم": مستعدون للبدء فورا في تقديم حل تقني لقضية اليورانيوم الإيراني
بمبلغٍ رمزيّ... بيع نماذج لمسيّرة "شاهد" الإيرانية في وسط طهران
