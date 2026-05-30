بـ11 دولاراً فقط.. تقنية أميركية ثورية ضد مسيّرات "شاهد" الإيرانية

طوّرت الأميركية تقنية دقيقة تُعرف باسم "صمامات التقارب" لمواجهة التهديد المتزايد للطائرات المُسيّرة الرخيصة، عبر تحويل المدافع التقليدية إلى أسلحة ذكية منخفضة التكلفة، وفقاً لتقرير صحيفة " ".وتبرز هذه الصمامات كعنصر أساسي في نظام الدفاع الجوي لقوات مشاة البحرية "ماديس"؛ حيث تعمل بمبدأ الرادار المصغر وتُفجر قذائف المدافع عيار 30 ملم تلقائياً عند اقترابها من الهدف بمسافة قصيرة دون حاجة لإصابة مباشرة، مما يرفع كفاءة التدمير بمعدل 5 إلى 10 أضعاف مقارنة بالقذائف التقليدية.وتمنح هذه التكنولوجيا كفاءة اقتصادية حاسمة في معارك الاستنزاف؛ إذ يُكلف إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية من طراز "شاهد" (قيمتها 30 ألف دولار) بـ5 طلقات مدفعية نحو 11 دولاراً فقط، مقارنة بصاروخ "ستينغر" الذي يصل سعره إلى 430 ألف دولار، أو صاروخ "AIM-120" البالغ مليون دولار.ورغم فعاليتها الميدانية في اختبارات الفلبين، تواجه التقنية تحديات إنتاجية لدقتها؛ مما دفع شركات دفاعية كبرى مثل "نورثروب غرومان" و"L3 هاريس" لتسريع خطوط إنتاجها وضخ استثمارات بمئات ملايين الدولارات لتلبية الطلب المتزايد، مما يمثل تحولاً استراتيجياً في عقيدة الدفاع الجوي قصير المدى في مناطق مثل والشرق الأوسط.