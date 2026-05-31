تعديل في "أوكوس".. أستراليا تتجه لغواصات أميركية مستعملة

أعلنت أستراليا والولايات المتحدة التوجه إلى تعديل اتفاق "أوكوس" الخاص بشراء غواصات تعمل بالطاقة النووية، على أن تصبح الغواصات التي ستحصل عليها كانبيرا من فئة "فيرجينيا" عاملة في الخدمة، بدل الجمع بين غواصات جديدة وأخرى مستعملة.

وجاء الإعلان خلال حوار شانغريلا للدفاع في سنغافورة، الذي يجمع مسؤولين وخبراء دفاع من نحو 45 دولة، حيث صدر بيان مشترك عن الوزراء ريتشارد مارلز، ووزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، ووزير الدفاع جون هيلي.

وأكد البيان أن التعديل المقترح يهدف إلى تبسيط عملية حصول أستراليا على غواصات "فيرجينيا"، وتسهيل إدارة سلسلة التوريد ومتطلبات التشغيل والصيانة، بما يحقق أعلى قدر من الكفاءة في التكاليف.

وأضاف أن هذا النهج سيسمح لأستراليا بالحصول على ثلاث غواصات "فيرجينيا" في الخدمة، بدلاً من الخطة السابقة التي كانت تقوم على تسلم غواصتين مستعملتين وغواصة جديدة.

وكان اتفاق "أوكوس"، الذي أبرم عام 2021، قد نص على حصول أستراليا على ثلاث غواصات على الأقل تعمل بالطاقة النووية من خلال 15 عاماً. ويعد الاتفاق ركناً أساسياً في استراتيجية الدفاع الأسترالية، وقد تصل كلفته إلى 235 مليار دولار على مدى 30 عاماً، وفق تقديرات الحكومة.

وتنظر الدول الثلاث إلى الاتفاق كجزء من جهودها لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، فيما وصفته بأنه خطوة "خطيرة"، محذرة من أنه قد يدفع إلى سباق تسلح في المنطقة.

وتملك البحرية الأميركية 24 غواصة من فئة "فيرجينيا"، لكن أحواض بناء السفن الأميركية تواجه صعوبات في بلوغ هدف إنتاج غواصتين جديدتين سنوياً، ما أثار انتقادات داخل الولايات المتحدة بشأن بيع غواصات نووية لأستراليا قبل تلبية حاجات الجيش الأميركي ومخزونه. (العين)