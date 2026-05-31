انفجار يهز نيو إنغلاند.. "ناسا" تكشف السبب

أكدت وكالة " " أن كرة نارية نيزكية كانت وراء دوي انفجار قوي سُمع في أنحاء واسعة من نيو إنغلاند في .

وقالت الوكالة، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية، إن كرة نارية ساطعة عبرت أجزاء من المنطقة بعد ظهر السبت، قبل أن يتفتت نيزك على ارتفاع كبير داخل الغلاف الجوي.

وذكرت "ناسا" في منشور على منصة "X" أن الحادث وقع قرابة الساعة 2:06 بعد الظهر بتوقيت ، وتم رصده من قبل شهود وقمر "GOES-19" التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

وأوضحت الوكالة أن النيزك تفتت على ارتفاع نحو 40 ميلاً، أي ما يعادل 64 كيلومتراً، فوق وجنوب شرق ولاية نيو هامبشاير.

وقدرت "ناسا" الطاقة الناتجة عن التفكك بما يعادل نحو 300 طن من مادة "تي إن تي"، وهو ما يفسر الصوت القوي الذي أبلغ عنه سكان في المنطقة.

وتتحرك النيازك بسرعة تفوق سرعة الصوت، ما يؤدي إلى تكوّن موجات ضغط خلال احتراقها وتفتتها في الغلاف الجوي، وقد ينتج عن ذلك دوي صوتي يُسمع على الأرض.