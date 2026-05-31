تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فـ/ـوضى وإحـ/ـراق سيارات وتكسير زجاج.. عـ/ـنـ/ـف كبير في باريس بعد فوز باريس سان جرمان (فيديو)

Lebanon 24
31-05-2026 | 03:20
A-
A+
فـ/ـوضى وإحـ/ـراق سيارات وتكسير زجاج.. عـ/ـنـ/ـف كبير في باريس بعد فوز باريس سان جرمان (فيديو)
فـ/ـوضى وإحـ/ـراق سيارات وتكسير زجاج.. عـ/ـنـ/ـف كبير في باريس بعد فوز باريس سان جرمان (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تحوّلت احتفالات جماهير باريس سان جيرمان بلقبه الثاني في دوري أبطال أوروبا إلى أعمال شغب في العاصمة الفرنسية، بعدما اندلعت مواجهات وأعمال تخريب في عدد من الشوارع، عقب فوز الفريق على أرسنال بركلات الترجيح في نهائي مثير أقيم في بودابست.

وتجمع نحو 20 ألف شخص في جادة الشانزليزيه بعد المباراة، حيث سار المشجعون في محيط قوس النصر وسط إطلاق المفرقعات النارية وأبواق السيارات. لكن الأجواء الاحتفالية سرعان ما خرجت عن السيطرة، بعدما حاولت مجموعة اقتحام مركز للشرطة في باريس، فيما تعرضت متاجر للتخريب وأُضرمت النيران في عدد من السيارات.

Advertisement

وأعلنت شرطة باريس أنه بحلول الساعة العاشرة مساءً، تم توقيف 45 شخصاً على خلفية أعمال الشغب. كما عملت القوى الأمنية على احتواء تجمع ضم نحو ألف شخص قرب ملعب باريس سان جيرمان في الدائرة السادسة عشرة، وأزالت حواجز مؤقتة صُنعت من الدراجات الهوائية.

وكانت السلطات الفرنسية في حالة استنفار مسبق، بعدما شهدت احتفالات لقب باريس سان جيرمان الأول في أيار من العام الماضي إصابة 201 شخص في العاصمة، وتوقيف أكثر من 500 شخص في مختلف أنحاء فرنسا. ولذلك، نُشر نحو 8 آلاف عنصر أمني في باريس تحسباً لأي انفلات جديد.

رياضياً، حرم باريس سان جيرمان أرسنال من تحقيق أول لقب له في دوري أبطال أوروبا خلال تاريخه الممتد لنحو 140 عاماً، وذلك بعد موسم تاريخي للفريق الإنكليزي تُوّج خلاله بلقب الدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 22 عاماً.

A motorbike lies on the ground by police officers as fireworks explode in the background.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي من المباراة التي أقيمت على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست بالتعادل 1-1، بعدما افتتح كاي هافرتز التسجيل لأرسنال في الدقيقة السادسة، قبل أن يعادل عثمان ديمبيلي النتيجة من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وفي ركلات الترجيح، أهدر غابريال ماغالهايس الركلة الأخيرة لأرسنال بعدما سددها فوق العارضة، كما فشل إيبيريشي إيزي في تسجيل ركلته، ليحسم باريس سان جيرمان المواجهة بنتيجة 4-3، ويضيف لقباً أوروبياً جديداً إلى خزائنه.

A car ablaze on the streets of Paris with riot police in the foreground.

مواضيع ذات صلة
دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يقصي ليفربول ويبلغ نصف النهائي
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 16:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد غياب.. عودة كبيرة لأصالة في باريس (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 16:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس سان جيرمان يبلغ نصف النهائي بعد فوزه على ليفربول
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 16:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24
أرسنال أمام باريس سان جرمان.. من سيحمل اليوم لقب دوري أبطال أوروبا؟
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 16:35:40 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

رياضة

فيديو

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

سان جيرمان

الفرنسية

إنكليزي

أوروبا

أوروبي

رياضي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31
Lebanon24
09:16 | 2026-05-31
Lebanon24
09:08 | 2026-05-31
Lebanon24
09:00 | 2026-05-31
Lebanon24
08:39 | 2026-05-31
Lebanon24
08:18 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24