اتهم ضابط سويسري رفيع متقاعد في القوات المسلحة ومستشار سابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ، بالسعي إلى جرّ إلى مواجهة مباشرة مع .وقال جاك بو، "عبر يوتيوب": "شهدنا مؤخراً اتجاهاً معيناً نحو التصعيد في الشرقية تلخص في هجمات سجلت في المجال الجوي لإستونيا ولاتفيا، فضلاً عن محاولات أوكرانيا إطلاق مسيّرات من أراضي بولندا وليتوانيا، وتم استخدام المجال الجوي الفنلندي أيضاً".وأضاف بو: "يحاول الأوكرانيون جرّ إلى مواجهة مباشرة مع روسيا. ونتيجة لذلك، قد يتسع نطاق الصراع. أعتقد أن هذا هو بالضبط ما يسعى نظام كييف إلى تحقيقه".واعتبر أن "قيام الدول الأوروبية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وتدريب جيشها، فضلا عن توفير مجالها الجوي لشن هجمات على روسيا، يجعل هذه الدول معتدية"، حسب تعبيره.وأردف العقيد بو قائلاً: "من وجهة النظر القانونية: تعتبر وفرنسا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وفنلندا دولا معتدية"، كما يقول.وأفادت الاستخبارات الروسية، قبل أسبوع، بأن قيادة القوات تستعد لشن سلسلة هجمات جديدة على المناطق الخلفية لروسيا.وحددت الاستخبارات الخارجية الروسية أن أكرانيا تخطط تحديداً لإطلاق طائرات مسيّرة من دول البلطيق لتقليص مدة التحليق، بحسب وكالة "نوفوستي".