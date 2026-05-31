عربي-دولي

اتهامات لأوكرانيا بالسعي لاستدراج أوروبا إلى صراع مباشر مع موسكو

Lebanon 24
31-05-2026 | 05:19
اتهامات لأوكرانيا بالسعي لاستدراج أوروبا إلى صراع مباشر مع موسكو
اتهم ضابط سويسري رفيع متقاعد في القوات المسلحة ومستشار سابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أوكرانيا، بالسعي إلى جرّ الدول الأوروبية إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.
وقال جاك بو، "عبر يوتيوب": "شهدنا مؤخراً اتجاهاً معيناً نحو التصعيد في أوروبا الشرقية تلخص في هجمات سجلت في المجال الجوي لإستونيا ولاتفيا، فضلاً عن محاولات أوكرانيا إطلاق مسيّرات من أراضي بولندا وليتوانيا، وتم استخدام المجال الجوي الفنلندي أيضاً".

وأضاف بو: "يحاول الأوكرانيون  جرّ الأوروبيين إلى مواجهة مباشرة مع روسيا. ونتيجة لذلك، قد يتسع نطاق الصراع. أعتقد أن هذا هو بالضبط ما يسعى نظام كييف إلى تحقيقه".


واعتبر أن "قيام الدول الأوروبية بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، وتدريب جيشها، فضلا عن توفير مجالها الجوي لشن هجمات على روسيا، يجعل هذه الدول معتدية"، حسب تعبيره.

وأردف العقيد بو قائلاً: "من وجهة النظر القانونية: تعتبر ألمانيا وفرنسا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وفنلندا دولا معتدية"، كما يقول.

وأفادت الاستخبارات الروسية، قبل أسبوع، بأن قيادة القوات الأوكرانية تستعد لشن سلسلة هجمات جديدة على المناطق الخلفية لروسيا.

وحددت الاستخبارات الخارجية الروسية أن أكرانيا تخطط تحديداً لإطلاق طائرات مسيّرة من دول البلطيق لتقليص مدة التحليق، بحسب وكالة "نوفوستي".
