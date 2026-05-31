|
عربي-دولي

حزب العمال في مالطا يفوز بالانتخابات للمرة الرابعة على التوالي

Lebanon 24
31-05-2026 | 07:24
حزب العمال في مالطا يفوز بالانتخابات للمرة الرابعة على التوالي
أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، اليوم الأحد، فوز حزب العمال الذي يتزعمه للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات العامة، وهو أمر لم يحدث من قبل، وفقًا لوكالة "رويترز". 
وقال أبيلا لصحفيين: "هذا انتصار لجميع الشعب استنادًا إلى البرنامج الذي قدمناه للمواطنين"، مضيفًا أن النتائج أظهرت أن حزبه "فاز بتفويض قوي".

وأضاف: "دعونا نحافظ على روح الوحدة الوطنية ونتقدم بالبلاد إلى الأمام معًا".

وقال صحفيون تابعوا عملية فرز الأصوات، إن حزب العمال حقق أغلبية مريحة في البرلمان، رغم أنها بدت أقل من تلك التي سجلها في 2022 عندما حصل على 55 بالمئة من إجمالي الأصوات.

وأقر تشارلز بونيلو، الأمين العام للحزب الوطني المعارض، بالهزيمة في تصريحات لقناة تي.في.إم، التلفزيون الحكومي، لكنه قال إن حزبه تمكن من تقليص أغلبية حزب العمال.

وأجريت الانتخابات أمس السبت وبلغت نسبة المشاركة 87.4 بالمئة، بزيادة طفيفة مقارنة بالانتخابات العامة في 2022.

وركز حزب العمال في حملته الانتخابية على قوة الاقتصاد وخبرته ومصداقيته في الحكم. من ناحية أخرى، قال الحزب الوطني إن جودة حياة الناس تدهورت رغم نمو الاقتصاد في أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي.

وسيؤدي أبيلا اليمين صباح غدٍ الاثنين. وكان قد خلف جوزيف موسكات في رئاسة حزب العمال عام 2020.

 
