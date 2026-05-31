حزب العمال في مالطا يفوز بالانتخابات للمرة الرابعة على التوالي

Advertisement

أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، اليوم الأحد، فوز حزب العمال الذي يتزعمه للمرة الرابعة على التوالي في الانتخابات العامة، وهو أمر لم يحدث من قبل، وفقًا لوكالة " ".وقال أبيلا لصحفيين: "هذا انتصار لجميع الشعب استنادًا إلى البرنامج الذي قدمناه للمواطنين"، مضيفًا أن النتائج أظهرت أن حزبه "فاز بتفويض قوي".وأضاف: "دعونا نحافظ على روح ونتقدم بالبلاد إلى الأمام معًا".وقال صحفيون تابعوا عملية فرز الأصوات، إن حزب العمال حقق أغلبية مريحة في ، رغم أنها بدت أقل من تلك التي سجلها في 2022 عندما حصل على 55 بالمئة من إجمالي الأصوات.وأقر تشارلز بونيلو، للحزب الوطني المعارض، بالهزيمة في تصريحات لقناة تي.في.إم، التلفزيون الحكومي، لكنه قال إن حزبه تمكن من تقليص أغلبية حزب العمال.وأجريت الانتخابات أمس السبت وبلغت نسبة المشاركة 87.4 بالمئة، بزيادة طفيفة مقارنة بالانتخابات العامة في 2022.وركز حزب العمال في حملته على قوة الاقتصاد وخبرته ومصداقيته في الحكم. من ناحية أخرى، قال الحزب الوطني إن جودة حياة الناس تدهورت رغم نمو الاقتصاد في أصغر دولة في .وسيؤدي أبيلا اليمين صباح غدٍ الاثنين. وكان قد خلف موسكات في رئاسة حزب العمال عام 2020.