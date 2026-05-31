تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

طالبان: اتفاق مع روسيا لتطوير نظام دفاعي وبناء جيش مهني

Lebanon 24
31-05-2026 | 07:36
A-
A+

طالبان: اتفاق مع روسيا لتطوير نظام دفاعي وبناء جيش مهني
طالبان: اتفاق مع روسيا لتطوير نظام دفاعي وبناء جيش مهني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 وقّعت روسيا وحكومة طالبان اتفاقية للتعاون العسكري والتقني خلال زيارة وزير الدفاع في حكومة طالبان، مولوي محمد يعقوب مجاهد، إلى موسكو الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس انتقال العلاقات بين الجانبين من التقارب السياسي إلى التعاون العسكري المباشر.
Advertisement

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش المنتدى الأمني الدولي في موسكو بحضور سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو ووزير الدفاع في حكومة طالبان، من دون الكشف عن تفاصيل البنود المتفق عليها.

وبحسب مصدر في وزارة الدفاع الأفغانية لـ"العربية/الحدث"، فإن الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً يتيح لحكومة طالبان إبرام صفقات لشراء معدات عسكرية روسية، إضافة إلى التعاون الفني وبرامج التدريب. وأوضح المصدر أن الحديث عن تسليم فوري لمنظومات دفاع جوي لا يزال مبكراً، لكنه أكد أن الاتفاق يفتح الباب أمام تعاون أوسع مستقبلاً.

وفي المقابل، أفادت مصادر أخرى بأن ملف تزويد طالبان بأنظمة دفاع جوي شهد تقدماً خلال المباحثات الأخيرة، إلى جانب مناقشة تزويد القوات الأفغانية بمعدات للقوات البرية وبرامج تدريب متخصصة. ولم تتضح بعد طبيعة هذه المعدات أو ما إذا كانت ستشمل أنظمة متطورة أو طائرات مسيّرة.

وخلال مشاركته في المنتدى الأمني، أكد وزير الدفاع في حكومة طالبان أن بلاده تسعى إلى بناء "نظام دفاعي مهني" قادر على حماية أفغانستان والمساهمة في استقرار المنطقة، مشدداً على أن الأراضي الأفغانية لن تُستخدم ضد أي دولة.

وازداد اهتمام طالبان بمنظومات الدفاع الجوي بعد المواجهات التي اندلعت مع باكستان في فبراير الماضي، والتي كشفت محدودية قدراتها في حماية المجال الجوي الأفغاني، في ظل غياب منظومة دفاعية متكاملة منذ عودتها إلى السلطة عام 2021.

ومن جهتها، تواصل موسكو التعبير عن مخاوفها من الوضع الأمني في أفغانستان. فقد أكد شويغو أن تهريب المخدرات والأسلحة ونشاط الجماعات المتشددة لا تزال تشكل تحديات رئيسية لدول المنطقة، كما جدد رفض بلاده أي عودة للبنية العسكرية الأميركية أو التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أفغانستان أو جوارها.

مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: من المهم لأوروبا تطوير نظام دفاع جوي مشترك للحماية من التهديدات الروسية
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
شي جين بينغ لبوتين: ينبغي على الصين وروسيا تعزيز بناء نظام حوكمة عالمي أكثر عدلاً ومنطقية
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الروسي: نعمل على تطوير أسلحة حديثة بناء على الخبرة القتالية
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: جهود لتحقيق اتفاق بناء بشأن البرنامج النووي منفصلة عن محادثات لبنان
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:27:03 Lebanon 24 Lebanon 24

حلف شمال الأطلسي

وزارة الدفاع

وزير الدفاع

مجلس الأمن

التعبير عن

الكشف عن

من جهته

سيرغي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:23 | 2026-05-31
Lebanon24
14:07 | 2026-05-31
Lebanon24
14:00 | 2026-05-31
Lebanon24
14:00 | 2026-05-31
Lebanon24
13:58 | 2026-05-31
Lebanon24
13:54 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24