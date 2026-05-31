طالبان: اتفاق مع روسيا لتطوير نظام دفاعي وبناء جيش مهني

وقّعت وحكومة طالبان اتفاقية للتعاون العسكري والتقني خلال زيارة في حكومة طالبان، مولوي محمد يعقوب مجاهد، إلى الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس انتقال العلاقات بين الجانبين من التقارب السياسي إلى التعاون العسكري المباشر.وجرى توقيع الاتفاقية على هامش المنتدى الأمني الدولي في موسكو بحضور سكرتير الروسي شويغو ووزير الدفاع في حكومة طالبان، من دون تفاصيل البنود المتفق عليها.وبحسب مصدر في الأفغانية لـ"العربية/الحدث"، فإن الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً يتيح لحكومة طالبان إبرام صفقات لشراء معدات عسكرية روسية، إضافة إلى التعاون الفني وبرامج التدريب. وأوضح المصدر أن الحديث عن تسليم فوري لمنظومات دفاع جوي لا يزال مبكراً، لكنه أكد أن الاتفاق يفتح الباب أمام تعاون أوسع مستقبلاً.وفي المقابل، أفادت مصادر أخرى بأن ملف تزويد طالبان بأنظمة دفاع جوي شهد تقدماً خلال المباحثات الأخيرة، إلى جانب مناقشة تزويد القوات الأفغانية بمعدات للقوات البرية وبرامج تدريب متخصصة. ولم تتضح بعد طبيعة هذه المعدات أو ما إذا كانت ستشمل أنظمة متطورة أو طائرات مسيّرة.وخلال مشاركته في المنتدى الأمني، أكد وزير الدفاع في حكومة طالبان أن بلاده تسعى إلى بناء "نظام دفاعي مهني" قادر على حماية أفغانستان والمساهمة في استقرار المنطقة، مشدداً على أن الأراضي الأفغانية لن تُستخدم ضد أي دولة.وازداد اهتمام طالبان بمنظومات الدفاع الجوي بعد المواجهات التي اندلعت مع باكستان في فبراير الماضي، والتي كشفت محدودية قدراتها في حماية المجال الجوي الأفغاني، في ظل غياب منظومة دفاعية متكاملة منذ عودتها إلى السلطة عام 2021.ومن جهتها، تواصل موسكو مخاوفها من الوضع الأمني في أفغانستان. فقد أكد شويغو أن تهريب المخدرات والأسلحة ونشاط الجماعات المتشددة لا تزال تشكل تحديات رئيسية لدول المنطقة، كما جدد رفض بلاده أي عودة للبنية العسكرية الأميركية أو التابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أفغانستان أو جوارها.