أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن دول ، التي تبذل قصارى جهدها لإطالة أمد الصراع الأوكراني، لا ينبغي لها الحديث عن أي "خطوط حمراء"، ففي هذا الصدد "تجاوزت كل ما يمكن تجاوزه".وأضاف بيسكوف، في تصريح نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، تعليقًا على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي "حمّلت" مسؤولية حادثة الطائرة المسيّرة في رومانيا، وأعلنت أن "تجاوزت خطًا أحمر آخر": "لقد تجاوزوا (الاتحاد الأوروبي) كل ما يمكن تجاوزه، لذا لا جدوى من العدّ".وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن السبب الجذري لجميع المشاكل يكمن في ، وتصرفات نظام ، مشيرًا إلى أنه "لا ينبغي للدول التي تبذل كل ما في وسعها لضمان استمرار الحرب أن تتحدث عن أي "خطوط حمراء".وصرّح ، في وقت سابق، بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لم تتواجد في رومانيا ولم تفحص حطام الطائرة المسيرة الروسية المزعومة.وقال للصحفيين: "السيدة أورسولا فون دير لاين، لم تكن في رومانيا، ولم تحقق في بقايا هذه المسيّرة، ولا يمكن لأحد أن يحدد مصدر هذا الجهاز الطائر أو ذاك ما لم يتم إجراء فحص له".وكانت الرومانية، قد أعلنت أن طائرة مسيرة أصابت سطح منزل في مدينة غالاتس، ما أدى إلى إصابة شخصين.واتهمت السلطات الرومانية روسيا بـ"المسؤولية عن الحادث"، لكنها لم تقدم أي أدلة. وفي الوقت نفسه، لم تعترض القوات المسلحة الرومانية الطائرة المسيرة، على الرغم من تتبعها بأنظمة الرادار. وصرح الرئيس الروماني نيكوشور دان، بأنه بسبب الحادث، تقرر إعلان القنصل العام الروسي في مدينة كونستانتسا، "شخصًا غير مرغوب فيه" وإغلاق القنصلية العامة الروسية في تلك المدينة.