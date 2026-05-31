تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيران تُصدّر منظومة "ماجد" إلى هذه الدولة.. وإسرائيل في حالة قلق

Lebanon 24
31-05-2026 | 10:00
A-
A+
إيران تُصدّر منظومة ماجد إلى هذه الدولة.. وإسرائيل في حالة قلق
إيران تُصدّر منظومة ماجد إلى هذه الدولة.. وإسرائيل في حالة قلق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حذّرت مصادر أمنية في تل أبيب من توسّع النفوذ العسكري الإيراني عبر تصدير منظومات قتالية متطورة إلى دول في المنطقة، وما قد يترتب على ذلك من وصولها إلى حلفاء طهران، بما قد يغيّر موازين القوى الإقليمية، خصوصًا في ما يتعلق بالتفوق الجوي الإسرائيلي، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

وأفاد موقع "نتسيف" الإسرائيلي بأن هذه المخاوف تزامنت مع إعلان أرمينيا امتلاك منظومة دفاع جوي إيرانية الصنع من طراز "ماجد AD-08"، والتي يُقال إنها أسقطت في وقت سابق مقاتلة أميركية من طراز F-35.

وأضاف أن رصد أربع منظومات من هذا الطراز داخل أرمينيا يشير إلى أن يريفان أصبحت أول دولة أجنبية تعتمد هذا السلاح الإيراني في المنطقة.

ووفق المصادر نفسها، تُعد منظومة "AD-08 ماجد" نظام دفاع جوي قصير المدى ومنخفض الارتفاع، طورته الصناعات العسكرية الإيرانية بالكامل، ويُستخدم لحماية المنشآت الحيوية والتجمعات العسكرية كخط دفاع أخير.

كما عرض الموقع الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر غربية، قدرات هذه المنظومة، موضحًا أنها تعتمد على الكشف الكهروضوئي والأشعة تحت الحمراء بدلًا من الرادارات التقليدية.

وتتميز بأنها مثبتة على مركبات متحركة، ومصممة لاعتراض الطائرات المسيّرة والمروحيات والمقاتلات على مدى قصير، إضافة إلى صواريخ كروز.

وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من الأنظمة قد يشكل تهديدًا أكبر للطائرات الشبحية مقارنة بالأنظمة القديمة، من دون أن يضعها في دائرة الخطر المباشر مثل الطائرات التقليدية.

وقالت المصادر إن "الخطوة تشكل تهديدًا بالغًا لمسيّرات الجيش الإسرائيلي، خاصة "هيرميس" و"إيتان"، بالإضافة إلى منصّات جمع المعلومات، التي قد تصبح هدفًا سهلًا نسبيًا لصواريخ إيرانية من هذا النوع".

وبحسب المصادر، تُعد منظومة "ماجد AD-08" خطيرة بشكل خاص على حركة المروحيات، مثل "أباتشي AH-64" و"سي إتش-53 كيه كينغ ستاليون"، إذ تتيح أنظمتها الكهروضوئية رصد أهداف منخفضة الارتفاع لا تكون دائمًا مرئية بوضوح عبر الرادارات التقليدية.

وتشير التقديرات إلى أنه حتى في حال كان معدل الإصابة الفعلي لهذه المنظومة محدودًا، فإن مجرد وجودها يفرض تحديات عملياتية، من بينها الحاجة إلى معلومات استخباراتية مسبقة، وتنفيذ ضربات استباقية، إلى جانب تكثيف الحرب الإلكترونية وتخصيص موارد إضافية لمواجهتها.

وفي المقابل، نقلت مصادر موقع "نتسيف" أن هذا النظام لا يُعد تهديدًا حاسمًا للتفوق الجوي الإسرائيلي، في ظل اعتماد سلاح الجو الإسرائيلي على مقاتلات "F-35I أدير"، إضافة إلى منظومات حرب إلكترونية متقدمة، وقدرات استخباراتية جوية وفضائية، فضلًا عن أسلحة بعيدة المدى.

وترى تقديرات في تل أبيب أن خطورة هذه المنظومة قد تتعاظم في حال دمجها مع أنظمة دفاعية أخرى أكثر تطورًا، ما قد يفرض على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية زيادة الاستثمار في عمليات استباقية تهدف إلى تحييدها قبل أي تحرك جوي واسع، وفقًا للموقع الإسرائيلي. (آرم نيوز) 

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
"القناة 12" الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يُعلن حالة التأهب القصوى تحسبًا لتصعيد محتمل مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": إيران في حالة ضعف شديد
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": ترامب سئم من حالة الجمود مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا تكرّم عسكريين إسرائيليين لدورهم في منظومة "آرو-3"
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24

القوى الإقليمية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

تل أبيب

أرمينيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:23 | 2026-05-31
Lebanon24
14:07 | 2026-05-31
Lebanon24
14:00 | 2026-05-31
Lebanon24
14:00 | 2026-05-31
Lebanon24
13:58 | 2026-05-31
Lebanon24
13:54 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24