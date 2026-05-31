تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تصعيد في القدس: اقتحام الأقصى واعتداءات على المقدسيين وهدم منشآت

Lebanon 24
31-05-2026 | 09:16
A-
A+

تصعيد في القدس: اقتحام الأقصى واعتداءات على المقدسيين وهدم منشآت
تصعيد في القدس: اقتحام الأقصى واعتداءات على المقدسيين وهدم منشآت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اقتحمت مجموعات استيطانية متطرفة المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، ومارست طقوسا دينية متطرفة، في وقت واصلت فيه شرطة الاحتلال اعتداءاتها على المقدسيين وهدم منشآتهم السكنية والتجارية.
Advertisement

وقالت محافظة القدس في بيان إن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية قرب قبة الصخرة المشرفة، فيما أكدت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) أن الاقتحام جرى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت (وفا) أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من منطقة باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، كما رددوا النشيد الرسمي الإسرائيلي.

وغير بعيد من المسجد الأقصى، أظهر مقطع فيديو نشر -أمس السبت- اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية والجنود المدججين بالسلاح بشكل عنيف جدا على الشاب المقدسي جواد عبيد من قرية العيسوية المقدسية خلال وجوده في منطقة باب العمود قرب البلدة القديمة في القدس.

ورغم صرخات الشاب ومحاولة عدة مواطنين وقف الاعتداء عليه، واصل الجنود -وبحسب الفيديو- إلقاءه على الأرض والتناوب على ضربه بشدة.

وفي منطقة "المصرارة" القريبة من باب العمود أيضا، أقدمت قوات الاحتلال على هدم مطعم مقدسي، في خطوة تؤكد مواصلة الاحتلال استهداف المنشآت الاقتصادية للمقدسيين ومصادر رزقهم.

واستنادا إلى تقارير محافظة القدس، فقد هدمت قوات الاحتلال ومنذ بداية العام الجاري أكثر من 200 منزل ومنشأة في المدينة أو أجبرت أصحابها على فعل ذلك قسريا.
مواضيع ذات صلة
الخارجية التركية: ندين بشدة اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الشاباك يتهم فرنسيًا بتجنيد مقدسيين لتنفيذ أنشطة ضد إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتحام جديد للأقصى.. مستوطنون يؤدون طقوساً تحت حماية إسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي القدس للتلفزيون العربي: أكثر من مئة ألف فلسطيني أدوا صلاة العيد في الأقصى رغم الأوضاع الصعبة
lebanon 24
Lebanon24
31/05/2026 21:27:45 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء

المسجد الأقصى

الإسرائيلية

صباح اليوم

الإسرائيلي

يوم الأحد

الاحتلال

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:23 | 2026-05-31
Lebanon24
14:07 | 2026-05-31
Lebanon24
14:00 | 2026-05-31
Lebanon24
14:00 | 2026-05-31
Lebanon24
13:58 | 2026-05-31
Lebanon24
13:54 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24