Najib Mikati
عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مخازن أسلحة تابعة لحماس في غزة

31-05-2026 | 10:42
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مخازن أسلحة تابعة لحماس في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت مخازن "وسائل قتالية" تابعة لحركة حماس داخل قطاع غزة خلال الأسبوع الأخير.
وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، في بيان على منصة إكس، إن "الجيش دمر مخازن وسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية بهدف إزالة تهديد عن قواتنا ".


وأوضحت أن الجيش في قيادة المنطقة الجنوبية، عبر سلاح الجو، أغار خلال الأسبوع الأخير على ثلاثة مخازن لوسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في عدة مناطق داخل قطاع غزة".

وأشارت إلى أنه "كانت تخزن فيها عبوات ناسفة، وأسلحة رشاشة، وبنادق قنص، ومعدات قتالية إضافية".

وأوضحت أن أحد هذه المخازن المدمّرة، كان يحتوي على نحو 10 شاحنات بيك أب كانت تستخدمها حركة حماس لأغراض عسكرية.

وقالت واوية إن "هذه الوسائل القتالية خُصصت لاستهداف قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة الخط الأصفر، وكذلك مواطني دولة إسرائيل، وتم تدميرها بهدف إزالة التهديد".

وأشارت إلى أنه "عقب الغارات، تم رصد انفجارات ثانوية تدل على وجود وسائل قتالية داخل المخازن".   
