الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مخازن أسلحة تابعة لحماس في غزة

أعلن الجيش ، اليوم الأحد، عن تنفيذ سلسلة غارات جوية استهدفت مخازن "وسائل قتالية" تابعة لحركة داخل خلال الأسبوع الأخير.وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي واوية، في بيان على منصة إكس، إن "الجيش دمر مخازن وسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية بهدف إزالة تهديد عن قواتنا ".وأوضحت أن الجيش في ، عبر سلاح الجو، أغار خلال الأسبوع الأخير على ثلاثة مخازن لوسائل قتالية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في عدة مناطق داخل قطاع غزة".وأشارت إلى أنه "كانت تخزن فيها عبوات ناسفة، وأسلحة رشاشة، وبنادق قنص، ومعدات قتالية إضافية".وأوضحت أن أحد هذه المخازن المدمّرة، كان يحتوي على نحو 10 شاحنات بيك أب كانت تستخدمها حركة حماس لأغراض عسكرية.وقالت واوية إن "هذه الوسائل القتالية خُصصت لاستهداف قوات جيش الدفاع العاملة في منطقة الخط الأصفر، وكذلك مواطني ، وتم تدميرها بهدف إزالة التهديد".وأشارت إلى أنه "عقب ، تم رصد انفجارات ثانوية تدل على وجود وسائل قتالية داخل المخازن".