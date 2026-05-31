"حدث تاريخي".. قد ينقذ نتنياهو!

قال مستشار سابق لرئيس الوزراء إن المحاكمة الجارية قد تقوده في نهاية المطاف إلى الخروج من الحياة السياسية، معتبراً أن العوامل القانونية والسياسية المحيطة به ستكون حاسمة في تحديد مستقبله.وأوضح أفيڤ بوشينسكي، الذي عمل سابقاً مستشاراً إعلامياً لنتنياهو، في مقابلة مع إذاعة "103FM"، أن رئيس الوزراء لن يواصل على الأرجح مسيرته السياسية، مضيفاً أن "هناك حالة تعادل سياسي، لكن الملف القضائي سيقوده إلى الخروج من الساحة"، بحسب موقع "واللا".ورأى بوشينسكي أن بقاء في منصبه قد يرتبط فقط بـ"حدث تاريخي كبير في أو تطور استثنائي في المنطقة"، في إشارة إلى سيناريوهات أمنية قد تعيد خلط المشهد السياسي .وأضاف أن تقديره الشخصي هو أن نتنياهو "سيجد طريقه إلى خارج السياسة"، بعد مسيرة طويلة امتدت لعقود.وفي حديثه عن شخصية نتنياهو، وصفه بوشينسكي بأنه "أذكى سياسي وأبرز صانع حملات انتخابية"، مشيراً إلى قدرته على إدارة الرأي العام وبناء سرديات سياسية مؤثرة.وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه نتنياهو ضغوطاً سياسية وقضائية متزايدة داخل ، وسط انقسام حاد في المشهد الداخلي. (ارم)