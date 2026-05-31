البحرين تحقق مع 41 متهماً في قضية مرتبطة بالحرس الثوري

أعلنت في البحرين، اليوم الأحد، أنها تحقق مع 41 متهماً في قضية مرتبطة بتنظيم قالت إنه على صلة بالحرس الثوري ، ويعمل على نشر أفكار متطرفة تستهدف الولاء لإيران على حساب البحرين.

وقال المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن باشرت تحقيقاتها بعد ضبط التنظيم المرتبط بالحرس الثوري وفكر "ولاية الفقيه"، والمشكّل من أعضاء في المجلس العلمائي المنحل.

وبحسب التحقيقات الأولية، كان التنظيم يسعى إلى تمكين التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبحرين، عبر الهيمنة على المساجد والمآتم والحوزات الدينية، واستغلال منابرها لنشر هذا الفكر.

وأضافت النيابة أن التنظيم عمل على إلقاء خطب تحريضية ضد مصالح البلاد، وتجنيد عناصر للانضمام إليه، ودراسة منهج "ولاية الفقيه" في ونشره داخل البحرين.

كما أشارت إلى أن نشاطه شمل التضييق على رجال دين معارضين لهذا النهج، وإصدار فتاوى ضدهم وتهميشهم، وصولاً إلى التهديد باستخدام العنف.

وأوضحت النيابة أنها استجوبت المتهمين الـ41 بحضور محامي بعضهم، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، إضافة إلى سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ عليها وعلى أموالهم.

وتم ضبط مصنفات تدعو إلى فكر "ولاية الفقيه"، إلى جانب مبالغ مالية، فيما أظهرت التحقيقات، وفق النيابة، تورط المتهمين في جرائم تمس أمن البلاد وسلامة المجتمع وجرائم مالية.

كما تحدثت النيابة عن جمع أموال لتمويل التنظيم، حُوّل بعضها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم وتمويل منظمات إرهابية هناك، فيما استفاد بعض المتهمين من هذه الأموال في شؤونهم الخاصة.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، على أن تصدر بياناً بنتائجها فور الانتهاء منها.