في خطوة هي الاولى من نوعها.. ممداني يكسر تقليدًا متعلقًا بإسرائيل!

ويُعد موكب "يوم إسرائيل"، رغم اختلاف تسمياته، محطة أساسية لكثير من السياسيين في نيويورك، حيث يتجمع المشاركون في الجادة الخامسة للاحتفال بذكرى قيام إسرائيل عام 1948.لكن ممداني، أول عمدة مسلم للمدينة، أعلن خلال حملته أنه لن يشارك في الموكب، مؤكداً أنه أوضح موقفه من الحكومة بشكل صريح.وكان مكتبه قد نشر قبل أسبوعين مقطع فيديو لإحياء ذكرى "النكبة"، التي شهدت تهجير نحو 700 ألف فلسطيني خلال حرب 1948، وفق وكالة "أسوشيتد برس".ورغم غيابه، تعهد ممداني بتأمين المسيرة، قائلاً إن إدارته تعمل منذ أسابيع لضمان تنظيمها "بسلاسة وسلام" لجميع المشاركين.في المقابل، أعلنت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش، وهي ، مشاركتها في الموكب، مؤكدة أن قرار العمدة عدم الحضور يقابله قرارها بالمشاركة "بكل فخر".وأثار موقف ممداني انتقادات حادة، إذ وصف الحاخام مارك شناير قراره بأنه "صفعة في وجه جميع في نيويورك"، كما انتقد الفيديو الذي نشره مكتبه عن "النكبة" واعتبره "دعاية".ويأتي الجدل في ظل تراجع الدعم الأميركي لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، مع تصاعد الاحتجاجات على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.ويؤكد ممداني دعمه للقضية ، مع قوله إنه يؤمن بحق إسرائيل في الوجود، لكنه يرفض أن تكون بنظام يفضل المواطنين اليهود. وفي الوقت نفسه، تعهد بحماية اليهود في نيويورك، مشيراً إلى جهود مكتبه في مكافحة معاداة السامية. (العين)