تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في خطوة هي الاولى من نوعها.. ممداني يكسر تقليدًا متعلقًا بإسرائيل!

Lebanon 24
31-05-2026 | 14:00
A-
A+
في خطوة هي الاولى من نوعها.. ممداني يكسر تقليدًا متعلقًا بإسرائيل!
في خطوة هي الاولى من نوعها.. ممداني يكسر تقليدًا متعلقًا بإسرائيل! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يغيب عمدة نيويورك زهران ممداني، اليوم الأحد، عن المسيرة السنوية لتكريم إسرائيل، في خطوة تخالف تقليداً سياسياً درج عليه رؤساء بلديات المدينة وحكامها على مدى سنوات.
Advertisement

ويُعد موكب "يوم إسرائيل"، رغم اختلاف تسمياته، محطة أساسية لكثير من القادة السياسيين في نيويورك، حيث يتجمع المشاركون في الجادة الخامسة للاحتفال بذكرى قيام إسرائيل عام 1948.

لكن ممداني، أول عمدة مسلم للمدينة، أعلن خلال حملته الانتخابية أنه لن يشارك في الموكب، مؤكداً أنه أوضح موقفه من الحكومة الإسرائيلية بشكل صريح.

وكان مكتبه قد نشر قبل أسبوعين مقطع فيديو لإحياء ذكرى "النكبة"، التي شهدت تهجير نحو 700 ألف فلسطيني خلال حرب 1948، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

ورغم غيابه، تعهد ممداني بتأمين المسيرة، قائلاً إن إدارته تعمل منذ أسابيع لضمان تنظيمها "بسلاسة وسلام" لجميع المشاركين.

في المقابل، أعلنت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش، وهي يهودية، مشاركتها في الموكب، مؤكدة أن قرار العمدة عدم الحضور يقابله قرارها بالمشاركة "بكل فخر".

وأثار موقف ممداني انتقادات حادة، إذ وصف الحاخام مارك شناير قراره بأنه "صفعة في وجه جميع اليهود في نيويورك"، كما انتقد الفيديو الذي نشره مكتبه عن "النكبة" واعتبره "دعاية".

ويأتي الجدل في ظل تراجع الدعم الأميركي لإسرائيل خلال السنوات الأخيرة، مع تصاعد الاحتجاجات على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ويؤكد ممداني دعمه للقضية الفلسطينية، مع قوله إنه يؤمن بحق إسرائيل في الوجود، لكنه يرفض أن تكون بنظام يفضل المواطنين اليهود. وفي الوقت نفسه، تعهد بحماية اليهود في نيويورك، مشيراً إلى جهود مكتبه في مكافحة معاداة السامية. (العين)
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى الجزائر في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بلاسخارت: اجتماع لبنان وإسرائيل خطوة أولى في سبيل إنهاء الأعمال العدائية
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: يجب الضغط على الاحتلال لتنفيذ بنود المرحلة الأولى والدخول في نقاشات متعلقة بالمرحلة الثانية
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الأول للرئيس الإيراني: اتخذنا خطوة أولى نحو الوصول الحر والمنظم للفضاء الافتراضي تنفيذا لوعد الحكومة
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الانتخابية

يوم الأحد

إسرائيل

نيويورك

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:46 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:53 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-05-31
Lebanon24
16:45 | 2026-05-31
Lebanon24
16:44 | 2026-05-31
Lebanon24
16:32 | 2026-05-31
Lebanon24
16:28 | 2026-05-31
Lebanon24
16:00 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24