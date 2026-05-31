غراهام: ترامب لن يوافق على اتفاق سيئ مع إيران

قال السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إنه يدعم التوصل إلى اتفاق مع ينسجم مع مطالب الرئيس الأميركي ، ويشمل فتح مضيق هرمز والشروع في مفاوضات تهدف إلى إنهاء ما وصفه بالطموحات النووية ووقف دعم للإرهاب بشكل دائم.

وأضاف غراهام، أنه أكد هذا الموقف خلال محادثة أجراها مؤخرا مع ترمب، معربا عن ثقته بأن "لن يوافق في نهاية المطاف على اتفاق سيئ".

كما شدد على ضرورة عدم ربط أي اتفاق مع إيران بقدرة على الرد على هجمات ، معتبرا أن مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار مع الحزب "غير مقبولة أخلاقيا" في ظل استمرار هجماته وإعلانه رغبته في تدمير إسرائيل، مؤكدا أن أي اتفاق يقيد إسرائيل في مواجهة وحزب الله سيكون "غير حكيم".