غراهام: ترامب لن يوافق على اتفاق سيئ مع إيران

قال السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام إنه يدعم التوصل إلى اتفاق مع إيران ينسجم مع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويشمل فتح مضيق هرمز والشروع في مفاوضات تهدف إلى إنهاء ما وصفه بالطموحات النووية الإيرانية ووقف دعم طهران للإرهاب بشكل دائم.
وأضاف غراهام، أنه أكد هذا الموقف خلال محادثة أجراها مؤخرا مع ترمب، معربا عن ثقته بأن الرئيس الأمريكي "لن يوافق في نهاية المطاف على اتفاق سيئ".
كما شدد على ضرورة عدم ربط أي اتفاق مع إيران بقدرة إسرائيل على الرد على هجمات حزب الله، معتبرا أن مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار مع الحزب "غير مقبولة أخلاقيا" في ظل استمرار هجماته وإعلانه رغبته في تدمير إسرائيل، مؤكدا أن أي اتفاق يقيد إسرائيل في مواجهة حماس وحزب الله سيكون "غير حكيم".