عربي-دولي

طهران: لا صيغة نهائية بعد للتفاهم مع واشنطن

Lebanon 24
31-05-2026 | 16:32
طهران: لا صيغة نهائية بعد للتفاهم مع واشنطن
أكد مصدر مطلع أن تبادل مسودات التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لا يزال مستمراً، وذلك رداً على تقارير تحدثت عن إدخال الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعديلات جديدة على نص الاتفاق المحتمل.

وقال المصدر لوكالة "تسنيم"، مساء الأحد، إن إيران ستقدّم بدورها تعديلات وملاحظات على النص المطروح إلى الولايات المتحدة، مشدداً على أن المفاوضات لم تصل بعد إلى صيغة نهائية، وأن "لا شيء حُسم بصورة نهائية حتى هذه اللحظة".

وأضاف أن معيار طهران هو الوصول إلى نص ينسجم مع رؤيتها ومصالحها، موضحاً أن التعديلات الأميركية لا تعني بالضرورة موافقة إيران عليها أو قبولها تلقائياً.

وأشار المصدر إلى أن إيران مستعدة أيضاً لاحتمال عدم التوصل إلى تفاهم، مؤكداً جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات المرتبطة بمسار المفاوضات.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد قال، الأحد، إن المفاوضات وتبادل الرسائل مع الجانب الأميركي لا يزالان مستمرين، مشيراً إلى أنه لا يمكن إصدار أي حكم قبل الوصول إلى نتيجة واضحة.

وأضاف عراقجي أن "كل ما يتم تداوله في الوقت الحالي لا يعدو كونه تكهنات، ولا ينبغي إعطاؤه أهمية كبيرة".

وتأتي هذه التصريحات بعدما تحدثت تقارير إعلامية، بينها "أكسيوس" و"نيويورك تايمز"، عن تشديد ترامب شروطه في مسودة الاتفاق المحتمل مع إيران وإدخال تعديلات جديدة عليها.

الخارجية الإيرانية: تبادل الرسائل مع أميركا مستمر ومذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد
مسودة التفاهم النهائية بين واشنطن وطهران: إنهاء العمليات العسكرية وخفض التصعيد على جميع الجبهات الإقليمية
مسودة التفاهم النهائية بين واشنطن وطهران : تمكين إيران من استئناف بيع وتصدير النفط
مسودة التفاهم النهائية بين واشنطن وطهران : إيران ملتزمة باتخاذ تدابير ضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز
