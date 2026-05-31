طهران: لا صيغة نهائية بعد للتفاهم مع واشنطن

أكد مصدر مطلع أن تبادل مسودات التفاهم بين والولايات المتحدة لا يزال مستمراً، وذلك رداً على تقارير تحدثت عن إدخال الرئيس الأميركي تعديلات جديدة على نص الاتفاق المحتمل.

وقال المصدر لوكالة "تسنيم"، مساء الأحد، إن إيران ستقدّم بدورها تعديلات وملاحظات على النص المطروح إلى ، مشدداً على أن المفاوضات لم تصل بعد إلى صيغة نهائية، وأن "لا شيء حُسم بصورة نهائية حتى هذه اللحظة".

وأضاف أن معيار هو الوصول إلى نص ينسجم مع رؤيتها ومصالحها، موضحاً أن التعديلات الأميركية لا تعني بالضرورة موافقة إيران عليها أو قبولها تلقائياً.

وأشار المصدر إلى أن إيران مستعدة أيضاً لاحتمال عدم التوصل إلى تفاهم، مؤكداً جاهزيتها للتعامل مع مختلف السيناريوهات المرتبطة بمسار المفاوضات.

وكان قد قال، الأحد، إن المفاوضات وتبادل الرسائل مع الجانب الأميركي لا يزالان مستمرين، مشيراً إلى أنه لا يمكن إصدار أي حكم قبل الوصول إلى نتيجة واضحة.

وأضاف أن "كل ما يتم تداوله في الوقت الحالي لا يعدو كونه تكهنات، ولا ينبغي إعطاؤه أهمية كبيرة".

وتأتي هذه التصريحات بعدما تحدثت تقارير إعلامية، بينها "أكسيوس" و" تايمز"، عن تشديد شروطه في مسودة الاتفاق المحتمل مع إيران وإدخال تعديلات جديدة عليها.