الإمارات تدين اقتحام الأقصى.. وتحمّل إسرائيل مسؤولية التصعيد

أدانت دولة بشدة اقتحام مستوطنين باحات المسجد تحت حماية الشرطة ، ورفع عدد منهم داخلها، معتبرة ذلك استفزازاً وعملاً متطرفاً مرفوضاً.

وشددت الإماراتية، في بيان أوردته وكالة "وام"، على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وضمان حماية المقدسات ، واحترام الدور الأردني في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد.

وأكدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع ، ودعمها لجميع الإجراءات التي يتخذها للحفاظ على الأماكن المقدسة.

كما حمّلت السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الممارسات التصعيدية، داعية إلى تجنب أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وجددت الإمارات رفضها كل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، محذرة من أنها قد تقود إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وطالبت بتعزيز الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى سلام شامل على أساس حل الدولتين، ويلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.