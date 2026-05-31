تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الوكالة الذرية: ضربة بمسيّرة تستهدف محطة زابوريجيا النووية

Lebanon 24
31-05-2026 | 16:45
A-
A+
الوكالة الذرية: ضربة بمسيّرة تستهدف محطة زابوريجيا النووية
الوكالة الذرية: ضربة بمسيّرة تستهدف محطة زابوريجيا النووية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتعرض محطة زابوريجيا النووية جنوب أوكرانيا لضربة بطائرة مسيرة أمس السبت.

وفي منشور على تطبيق "إكس" ذكرت الوكالة أن ملاحظات فريقها في محطة زابوريجيا للطاقة النووية "تتسق مع آثار اصطدام بطائرة مسيرة".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن فريقها رصد أضرارا في الجزء الخارجي من مبنى التوربينات، الذي أفادت إدارة المحطة بأنه تعرض لضربة بطائرة مسيرة أمس السبت، مضيفة أن الفريق لاحظ أيضا أضرارا في فتحة دخول معدنية تقع في مستويات أعلى في المبنى، إلى جانب وجود قطع قليلة من الحطام وبقايا ألياف بصرية محترقة على الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنها طلبت السماح لها بالدخول إلى داخل المبنى، مضيفة أن مستويات الإشعاع في الموقع لا تزال طبيعية.

من جانبها قالت السلطات الروسية والأوكرانية، إن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا قصفت عدة مناطق روسية خلال الليل، شملت محطة ضخ لخط أنابيب نفط ومصفاة نفط ومستودع وقود، في حملة متصاعدة من الضربات على ⁠البنية التحتية للطاقة والتي غالبا ما تكون على بعد مئات الأميال في عمق روسيا.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها شنت هجوما على مصفاة ساراتوف للنفط على نهر فولجا مما تسبب في اندلاع حريق كبير.

وأشار رومان بوسارجين حاكم منطقة ساراتوف على تطبيق تيليغرام إلى أن أضرارا لحقت "بالبنية التحتية المدنية"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "نفذ جنودنا خلال الليل هجمات أوكرانية بعيدة المدى على ‌مصفاة نفط في ساراتوف بروسيا، والتي تبعد حوالي 700 كيلومتر عن خط المواجهة".

ولم تصب كل الطائرات المسيرة أهدافها، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية ‌أنها أسقطت 216 طائرة ‌مسيرة خلال الليل.

في المقابل أعلنت كييف إنها شنت هجوما أيضا على محطة ضخ لازاريفو في منطقة كيروف، شمال شرقي موسكو، وعلى بعد حوالي 1300 كيلومتر من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، والتي تخدم خط الأنابيب سورجوت-جوركي-بولوتسك.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبدي قلقها بعد ضربة قرب محطة نووية في الإمارات
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية الذرية: لا معلومات بعد حول تضرر مختبر بمحطة زابوريجيا بعد استهدافه
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مسيرات أوكرانية استهدفت مختبرا في محطة زابوريجيا النووية
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تاس: أوكرانيا هاجمت بمسيرة محطة فرعية بمحطة زابوريجيا النووية
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 01:42:11 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

وقال الرئيس

الأوكرانية

أوكرانيا

الكشف عن

شمال شرق

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:46 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:53 | 2026-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-05-31
Lebanon24
16:44 | 2026-05-31
Lebanon24
16:32 | 2026-05-31
Lebanon24
16:28 | 2026-05-31
Lebanon24
16:00 | 2026-05-31
Lebanon24
15:57 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24