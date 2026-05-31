الوكالة الذرية: ضربة بمسيّرة تستهدف محطة زابوريجيا النووية

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتعرض محطة زابوريجيا النووية جنوب لضربة بطائرة مسيرة أمس السبت.

وفي منشور على تطبيق "إكس" ذكرت الوكالة أن ملاحظات فريقها في محطة زابوريجيا للطاقة النووية "تتسق مع آثار اصطدام بطائرة مسيرة".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن فريقها رصد أضرارا في الجزء الخارجي من مبنى التوربينات، الذي أفادت إدارة المحطة بأنه تعرض لضربة بطائرة مسيرة أمس السبت، مضيفة أن الفريق لاحظ أيضا أضرارا في فتحة دخول معدنية تقع في مستويات أعلى في المبنى، إلى جانب وجود قطع قليلة من الحطام وبقايا ألياف بصرية محترقة على الأرض، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء الأحد.

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنها طلبت السماح لها بالدخول إلى داخل المبنى، مضيفة أن مستويات الإشعاع في الموقع لا تزال طبيعية.

من جانبها قالت السلطات الروسية والأوكرانية، إن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا قصفت عدة مناطق روسية خلال الليل، شملت محطة ضخ لخط أنابيب نفط ومصفاة نفط ومستودع وقود، في حملة متصاعدة من الضربات على ⁠البنية التحتية للطاقة والتي غالبا ما تكون على بعد مئات الأميال في عمق .

وذكرت هيئة الأركان العامة أنها شنت هجوما على مصفاة ساراتوف للنفط على نهر فولجا مما تسبب في اندلاع حريق كبير.

وأشار رومان بوسارجين حاكم منطقة ساراتوف على تطبيق تيليغرام إلى أن أضرارا لحقت "بالبنية التحتية المدنية"، دون تفاصيل أخرى.

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "نفذ جنودنا خلال الليل هجمات أوكرانية بعيدة المدى على ‌مصفاة نفط في ساراتوف بروسيا، والتي تبعد حوالي 700 كيلومتر عن خط المواجهة".

ولم تصب كل الطائرات المسيرة أهدافها، إذ أعلنت ‌أنها أسقطت 216 طائرة ‌مسيرة خلال الليل.

في المقابل أعلنت إنها شنت هجوما أيضا على محطة ضخ لازاريفو في منطقة كيروف، شمال شرقي ، وعلى بعد حوالي 1300 كيلومتر من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، والتي تخدم خط الأنابيب سورجوت-جوركي-بولوتسك.