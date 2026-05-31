انفجار ضخم في ميانمار يودي بحياة أكثر من 50 شخصاً

أفادت هيئة الإذاعة ، بمقتل وإصابة العشرات من جراء وقوع انفجار في قرية بميانمار.

وأوضحت الهيئة أن انفجارا في قرية بميانمار أودى بحياة 55 شخصا على الأقل وأصاب العشرات. وأضافت أن 25 امرأة و30 رجلا لقوا حتفهم جراء الانفجار، الذي وقع في قرية كوانج تات في بلدة نامخام بولاية شان.

وذكرت ، أن الانفجار وقع في منطقة تسيطر عليها جماعات متمردة في شمال بورما، وعزت السبب إلى انفجار عرضي لعبوات ناسفة.

وقال أحد المسعفين في مقاطعة نامخام بولاية شان، حيث وقع الانفجار، إن 46 شخصا لقوا حتفهم، بينهم أطفال، وأصيب أكثر من 70 آخرين، بينما أفاد مسعف آخر بمقتل 59 شخصا في المجمل.

وأعلن جيش تحرير الوطني، أحد أقوى الجماعات المتمردة العرقية، في بيان أن انفجارا "عرضيا" لمتفجرات مخزنة، مخصصة للاستخدام في المناجم والمحاجر، في نامخام بولاية شان. وأشار جيش تحرير تانغ الوطني إلى أن المتفجرات تابعة لقسمه الاقتصادي، وأنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.