ترامب يشدد شرطه في اتفاق إيران: لا سلاح نووياً

حدد الرئيس الأميركي شرطاً أساسياً في أي اتفاق نووي مع ، مؤكداً أن لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

وعبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، هاجم شبكة " إن"، متهماً إياها بالكذب، بعد تقرير قال إن اتفاقه مع إيران لا يتطرق إلى مسألة الأسلحة النووية.

وقال ترامب: "ذكرت شبكة "سي إن إن"، كعادتها، أن اتفاقي النووي مع إيران لا يتطرق إلى الأسلحة النووية، بينما ينص بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً".

وأضاف أن الشبكة تتناول جوانب أخرى من البرنامج النووي ، معتبراً أن ما تنشره، إلى جانب وسائل إعلام أخرى، يندرج في إطار "الأخبار الكاذبة".

وفي وقت سابق، قال مسؤول في إن ترامب "لن يبرم إلا اتفاقاً جيداً لأميركا، يلبّي خطوطه الحمراء، ويضمن ألا تتمكن إيران أبداً من امتلاك سلاح نووي".

وبحسب موقع "أكسيوس"، طلب ترامب إدخال تعديلات على الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع نظرائهم الإيرانيين، رغم أنه لا يزال يرغب في إنجازه قريباً.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن ترامب يسعى إلى تعزيز بنود يعتبرها أساسية، خصوصاً تلك المرتبطة بالمواد النووية .

وتتضمن مذكرة التفاهم بصيغتها الحالية تعهداً من إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، من دون تنازلات إضافية محددة. كما تنص على فترة تفاوض مدتها 60 يوماً بشأن الالتزامات النووية الإيرانية وتخفيف الأميركية، على أن تكون مسألة التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب والحد من التخصيب مستقبلاً في مقدمة الملفات المطروحة.

لكن ترامب يريد تعديل هذا الجزء من الاتفاق.