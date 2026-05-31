عربي-دولي

ترامب يشدد شرطه في اتفاق إيران: لا سلاح نووياً

Lebanon 24
31-05-2026 | 23:22
ترامب يشدد شرطه في اتفاق إيران: لا سلاح نووياً
حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شرطاً أساسياً في أي اتفاق نووي مع إيران، مؤكداً أن طهران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

وعبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، هاجم ترامب شبكة "سي إن إن"، متهماً إياها بالكذب، بعد تقرير قال إن اتفاقه النووي مع إيران لا يتطرق إلى مسألة الأسلحة النووية.

وقال ترامب: "ذكرت شبكة "سي إن إن"، كعادتها، أن اتفاقي النووي مع إيران لا يتطرق إلى الأسلحة النووية، بينما ينص بوضوح تام على أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً".

وأضاف أن الشبكة تتناول جوانب أخرى من البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أن ما تنشره، إلى جانب وسائل إعلام أخرى، يندرج في إطار "الأخبار الكاذبة".

وفي وقت سابق، قال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب "لن يبرم إلا اتفاقاً جيداً لأميركا، يلبّي خطوطه الحمراء، ويضمن ألا تتمكن إيران أبداً من امتلاك سلاح نووي".

وبحسب موقع "أكسيوس"، طلب ترامب إدخال تعديلات على الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع نظرائهم الإيرانيين، رغم أنه لا يزال يرغب في إنجازه قريباً.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين أن ترامب يسعى إلى تعزيز بنود يعتبرها أساسية، خصوصاً تلك المرتبطة بالمواد النووية الإيرانية.

وتتضمن مذكرة التفاهم بصيغتها الحالية تعهداً من إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، من دون تنازلات إضافية محددة. كما تنص على فترة تفاوض مدتها 60 يوماً بشأن الالتزامات النووية الإيرانية وتخفيف العقوبات الأميركية، على أن تكون مسألة التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب والحد من التخصيب مستقبلاً في مقدمة الملفات المطروحة.

لكن ترامب يريد تعديل هذا الجزء من الاتفاق.

ترامب: أُريد أن يكون الإتّفاق مع إيران دائماً لكن لن أسمح لها بامتلاك سلاح نوويّ
نتنياهو: وافقنا على مفاوضات مباشرة مع لبنان بشرط نزع سلاح حزب الله واتفاق سلام مستدام
توتر جديد في ملف إيران النووي بعد تقارير عن تشديد الشروط الأميركية
ترامب لفوكس نيوز: العمليات العسكرية الأميركية واستهدافنا مواقع إيران النووية منعها من تطوير سلاح نووي
