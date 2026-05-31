انتخابات كولومبيا تشتعل.. اليمين يتقدم واليسار يشكك

تتجه الانتخابات الرئاسية في كولومبيا إلى جولة إعادة بين أبيلاردو دي لا إسبرييا وإيفان سيبيدا، بعد فرز أكثر من 99% من أصوات الجولة الأولى التي أُجريت الأحد، وسط تشكيك بالنتائج وتوتر سياسي واضح.

وأظهرت النتائج تقدّم دي لا إسبرييا، مرشح اليمين المتشدد، بنسبة 43.73%، مقابل 40.91% لسيبيدا، مرشح تحالف "الميثاق التاريخي" اليساري وحليف الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو. أما مرشحة حزب المركز بالوما فالنسيا، فخرجت من السباق بعدما نالت 6.92% من الأصوات.

وبما أن أياً من المرشحين لم يتجاوز عتبة الـ50% المطلوبة للفوز من الجولة الأولى، حددت السلطات الكولومبية يوم 21 حزيران 2026 موعداً لجولة الإعادة.

وتعكس المواجهة انقساماً سياسياً حاداً في البلاد، إذ يدعو دي لا إسبرييا، الملقب بـ"النمر"، إلى اعتماد "قبضة حديدية" أمنية وبناء 10 سجون ضخمة في الأدغال على غرار نموذج السلفادور، كما يقترب سياسياً من ويدفع نحو تقليص الإنفاق الحكومي وتقديم تسهيلات ضريبية للشركات الكبرى.

في المقابل، يطرح سيبيدا نهج "السلام الشامل" عبر الحوار والمفاوضات مع الجماعات المسلحة، مع التركيز على توسيع الإنفاق الاجتماعي والطاقة المتجددة وتوزيع الأراضي على صغار المزارعين وضحايا النزاع.

وبعد إعلان النتائج، أعلنت فالنسيا دعمها لدي لا إسبرييا في جولة الإعادة، داعية الناخبين إلى الاتحاد ضد ما وصفته بـ"الشيوعية الجديدة"، ما يمنح معسكر اليمين زخماً إضافياً.

أما بيترو وسيبيدا، فأثارا جدلاً سياسياً بعد رفضهما قبول النتائج الأولية بانتظار استكمال الفرز والتدقيق الرسمي، في ظل شكوك حول الأرقام المعلنة. (روسيا اليوم)