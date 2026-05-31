الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيّرات

أعلنت رئاسة الأركان ، صباح الاثنين، أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية تستهدف البلاد.وأكدت الأركان العامة للجيش الكويتي اأن أصوات الانفجارات التي قد تسمع في بعض المناطق ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للتعامل مع الأهداف المعادية.