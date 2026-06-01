عربي-دولي

الحرس الثوري يحذر واشنطن: الرد المقبل سيكون مختلفاً

Lebanon 24
01-06-2026 | 02:03
الحرس الثوري يحذر واشنطن: الرد المقبل سيكون مختلفاً
حذر الحرس الثوري الإيراني من أن أي تكرار للضربات الأميركية سيُقابل بـ"رد مختلف تماماً"، وذلك في أول تعليق على استهداف واشنطن مواقع إيرانية مرتبطة بالرادارات والمسيّرات.
وأكد الحرس الثوري، في بيان اليوم الإثنين، أن القوات الجوية استهدفت قاعدة جوية استُخدمت، بحسب قوله، في هجوم أميركي على برج اتصالات في جزيرة سيريك، من دون أن يحدد موقع القاعدة.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن البيان أن "أي تكرار للاعتداء سيُقابل برد مختلف تماماً"، محملاً "الجهة المعتدية والنظام الأميركي" المسؤولية.

وجاء التحذير بعدما أعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق اليوم، أنها قصفت مواقع عسكرية إيرانية مطلع الأسبوع. وذكرت القيادة المركزية الأميركية، في منشور على "إكس"، أن الضربات جاءت رداً على "أعمال إيرانية عدائية"، بينها إسقاط طائرة أميركية من طراز "إم.كيو-1" فوق المياه الدولية.

وأوضحت "سنتكوم" أن الهجمات طالت "دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضية ومسيرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه"، قالت إنها كانت تشكل تهديدات واضحة للسفن المارة في المياه الإقليمية، مؤكدة أنها ستواصل حماية الأصول والمصالح الأميركية خلال وقف إطلاق النار الحالي.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات متقطعة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 نيسان الماضي، بالتزامن مع استمرار المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاق أكثر قابلية للاستمرار.

في المقابل، استمر الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، وسط شلل في حركة الملاحة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس شحنات النفط والغاز عالمياً، بفعل التهديدات الإيرانية لسفن الشحن، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط منذ اندلاع الحرب في 28 شباط الماضي. (العربية)
الحرس الثوري الإيراني: نحتفظ بحق الرد بشكل مشروع وحاسم على أي انتهاك أميركي لوقف إطلاق النار
الرئيس الإيراني: الحرس الثوري أحبط مؤامرات الأعداء وأهدافهم الشريرة بالحرب الأخيرة بردود صارمة وذكية
البنك الدولي يحذر من استمرار تبعات الصراع الاقتصادية حتى العام المقبل
البعريني يحذّر: ضغوط كبيرة مقبلة على لبنان ومخاطر على الاستقرار
