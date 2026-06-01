الحرس الثوري يحذر واشنطن: الرد المقبل سيكون مختلفاً

وأكد ، في بيان اليوم الإثنين، أن استهدفت قاعدة جوية استُخدمت، بحسب قوله، في هجوم أميركي على برج اتصالات في سيريك، من دون أن يحدد موقع .ونقلت وكالة "تسنيم" عن البيان أن "أي تكرار للاعتداء سيُقابل برد مختلف تماماً"، محملاً "الجهة المعتدية والنظام الأميركي" المسؤولية.وجاء التحذير بعدما أعلنت ، في وقت سابق اليوم، أنها قصفت مواقع عسكرية إيرانية مطلع الأسبوع. وذكرت القيادة المركزية الأميركية، في منشور على "إكس"، أن الضربات جاءت رداً على "أعمال إيرانية عدائية"، بينها إسقاط طائرة أميركية من طراز "إم.كيو-1" فوق المياه الدولية.وأوضحت "سنتكوم" أن الهجمات طالت "دفاعات جوية إيرانية ومحطة تحكم أرضية ومسيرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه"، قالت إنها كانت تشكل تهديدات واضحة للسفن المارة في المياه الإقليمية، مؤكدة أنها ستواصل حماية الأصول والمصالح الأميركية خلال وقف إطلاق النار الحالي.وتبادلت الولايات المتحدة وإيران ضربات متقطعة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 نيسان الماضي، بالتزامن مع استمرار المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاق أكثر قابلية للاستمرار.في المقابل، استمر الحصار الأميركي على الموانئ ، وسط شلل في حركة الملاحة بمضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس شحنات والغاز عالمياً، بفعل التهديدات الإيرانية لسفن الشحن، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط منذ اندلاع الحرب في 28 شباط الماضي. (العربية)