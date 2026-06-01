تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلال الحرب الأخيرة.. صور الأقمار الاصطناعية تكشف خسائر أميركا بسبب إيران

Lebanon 24
01-06-2026 | 02:08
A-
A+
خلال الحرب الأخيرة.. صور الأقمار الاصطناعية تكشف خسائر أميركا بسبب إيران
خلال الحرب الأخيرة.. صور الأقمار الاصطناعية تكشف خسائر أميركا بسبب إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صور أقمار اصطناعية ومقاطع مصوّرة حللتها BBC Verify أن إيران ألحقت أضراراً بـ20 موقعاً عسكرياً أميركياً منذ بدء الحرب، في مؤشر إلى أن الهجمات كانت أوسع مما أُعلن رسمياً.
Advertisement

وبحسب التحليل، استهدفت طهران منشآت عسكرية رئيسية في 8 دول في الشرق الأوسط منذ نهاية شباط، ما تسبب بأضرار تُقدّر بملايين الدولارات في أنظمة دفاع جوي متطورة، وطائرات تزويد بالوقود، ورادارات.

وجاءت هذه الهجمات، وفق التقرير، رداً على الضربات الأميركية ـ الإسرائيلية التي طالت مواقع في إيران ولبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية. في المقابل، يقول البنتاغون إن القوات الأميركية ضربت أكثر من 13 ألف هدف في إيران منذ بدء عملية "Epic Fury".

وسعى مجتبى خامنئي، المرشد الأعلى لإيران، إلى إبراز نجاح القوات الإيرانية في استهداف المنشآت الأميركية، قائلاً إن الشرق الأوسط لم يعد "مكاناً آمناً" للقواعد الأميركية. ورغم تأكيد البيت الأبيض المتكرر أن القدرات العسكرية الإيرانية تضررت بشدة، يرى محللون أن حجم الأضرار في المنشآت الأميركية يشير إلى أن الهجمات الإيرانية كانت أكثر دقة واتساعاً مما أقرّ به المسؤولون الأميركيون.

ورفض مسؤول دفاعي أميركي التعليق على نتائج BBC Verify، متذرعاً بـ"أسباب تتعلق بالأمن العملياتي".

ووفق التقرير، حاولت الولايات المتحدة الحد من تحليل صور الأقمار الاصطناعية المرتبطة بالحرب، عبر طلب فرض قيود غير محددة المدة على الصور الجديدة لإيران ومعظم الشرق الأوسط من إحدى الشركات الكبرى المزودة لهذه الصور. لكن BBC Verify استخدمت صوراً من مزودين دوليين آخرين، إلى جانب صور أقدم، لتتبع الأضرار في منشآت تقع في السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والعراق، والأردن، والبحرين، وعُمان.

وقد يكون العدد الفعلي للمواقع المستهدفة أعلى من ذلك، إذ يقدّر بعض المحللين أن عدد القواعد التي تعرضت للهجمات قد يصل إلى 28.

ومن أبرز المعدات التي تضررت، ثلاث بطاريات متطورة مضادة للصواريخ الباليستية من طراز THAAD في قاعدتي الرويس والصدر في الإمارات، وقاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن. وتُعد هذه المنظومات جزءاً أساسياً من شبكة الدفاع الإقليمية، ويبلغ ثمن البطارية الواحدة نحو مليار دولار، فيما تصل كلفة الصاروخ الاعتراضي الواحد إلى نحو 12.7 مليون دولار.
A satellite image showing damage at Ali Al Salem Airbase in Kuwait. On the left destroyed fuel buners are seen, while on the right damaged hangers are shown.


وقال نائب الأدميرال مارك ميليت، الرئيس السابق لقوات الدفاع الإيرلندية، لـBBC Verify إن هذه البطاريات تقع في صميم شبكة دفاع إقليمية “معقدة للغاية”، ولا يمكن استبدالها بسرعة أو بسهولة.

كما أظهرت تحليلات صور الأقمار الاصطناعية أن الضربات الإيرانية أصابت طائرات أميركية للتزود بالوقود والمراقبة في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، حيث بدت طائرات متضررة وفوهات انفجارات واضحة. وحدد أحد المحللين طائرة مراقبة من طراز E-3 Sentry بين الأصول المتضررة، وهي طائرة قد تصل كلفة استبدالها إلى 700 مليون دولار بحسب تقارير إعلامية أميركية.


وفي الكويت، طالت الهجمات قاعدة علي السالم الجوية ومعسكر عريفجان. وأظهرت صور محللة دماراً في مخازن وقود، وحظائر طائرات، ومساكن عسكرية، فيما رصدت شركة استخبارات دفاعية أضراراً واسعة في معدات اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية داخل معسكر عريفجان.

ورغم صعوبة تحديد الحجم الكامل للأضرار، قدّر البنتاغون في أيار كلفة عملية “Epic Fury” بنحو 29 مليار دولار، مع ترجيح أن يذهب جزء كبير من هذه الكلفة إلى إصلاح أو استبدال المعدات التي دُمرت خلال الحرب. في المقابل، يرى ديمقراطيون أن هذا الرقم قد يكون أقل من الكلفة الحقيقية.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن ما لا يقل عن 42 طائرة، بينها مقاتلات F-15 وF-35، و24 طائرة مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper، وطائرة هجومية من طراز A-10، دُمرت أو تضررت منذ شباط.

وفي مقابل المعدات الأميركية الباهظة، استخدمت إيران، بحسب التقرير، مسيّرات رخيصة نسبياً وسهلة الاستبدال في هجماتها على أهداف في الشرق الأوسط. وقال خبراء إن تكتيكات طهران تطورت خلال الحرب، من هجمات واسعة بالصواريخ والمسيّرات على مدن وقواعد عدة، إلى ضربات أصغر وأكثر دقة باتجاه أهداف عالية القيمة.

ونقلت BBC Verify عن كيلي غريكو، المحللة في مركز ستيمسون الأميركي، قولها إن الضربات الإيرانية الأولى اعتمدت على الكثافة العددية لإرباك الدفاعات الجوية والصاروخية، قبل أن تتحول إيران لاحقاً إلى هجمات أصغر وأكثر تركيزاً، تستهدف مواقع محددة حيث يمكن حتى للضربات القريبة أن تسبب أضراراً كبيرة.

وقال محلل في MAIAR إن الجيش الأميركي بدا وكأنه وقع في قدر من “الاطمئنان المفرط” في بداية الحرب، بعدما لم ينقل بعض الطائرات خارج مدى المسيّرات والصواريخ الإيرانية مع تطور تكتيكات طهران. وأشار إلى أن قاعدة الأمير سلطان كانت قد تعرضت سابقاً للنيران قبل تدمير الطائرات فيها.

وتأتي هذه المعطيات فيما تعود الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران إلى دائرة التوتر. فقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، استهداف قاعدة أميركية في المنطقة بعد ضربات أميركية جديدة على جنوب إيران.

وحذرت غريكو من أن استئناف القتال في حال انهيار وقف إطلاق النار قد يجعل منشآت أميركية عدة في الخليج أكثر عرضة للخطر، خصوصاً أن النزاع الحالي استنزف مخزونات الدفاع الجوي الأميركية والحليفة بوتيرة كبيرة، من دون وجود مسار سريع لتعويضها.

وبذلك، يكشف التقرير أن الضربات الإيرانية لم تكن مجرد رد محدود، بل جزءاً من معركة استنزاف طالت البنية العسكرية الأميركية في المنطقة، وطرحت أسئلة جدية حول قدرة واشنطن وحلفائها على حماية قواعدهم في حال تجدّد التصعيد.
مواضيع ذات صلة
عسكريا.. أقمار اصطناعية تكشف ماذا يحصل داخل إيران
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن شركة بلانت لعملائها: سنوقف صور الأقمار الاصطناعية الخاصة بإيران والشرق الأوسط استجابة لطلب أميركي
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن صور أقمار اصطناعية: استمرار تسرب نفطي ضخم قبالة جزيرة خارك الإيرانية
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن صور أقمار اصطناعية: إيران تستعيد الوصول إلى كميات هائلة من الصواريخ المخزنة في منشآت تحت الأرض
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 11:30:58 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صور

الولايات المتحدة

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:24 | 2026-06-01
Lebanon24
03:42 | 2026-06-01
Lebanon24
03:38 | 2026-06-01
Lebanon24
03:30 | 2026-06-01
Lebanon24
02:52 | 2026-06-01
Lebanon24
02:03 | 2026-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24