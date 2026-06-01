طهران: واشنطن تعطل المسار الدبلوماسي

حملت مسؤولية تعطيل المسار الدبلوماسي، جراء "مواقفها المتناقضة"، على الرغم من استمرار المفاوضات بين الجانبين عبر الوسطاء من أجل التوصل لاتفاق ينهي الحرب.

Advertisement

وقال المتحدث باسم ، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين، إن تأخر المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب سببه انعدام الثقة والمواقف المتناقضة لواشنطن وهجمات على .



كما أضاف أن المفاوضات "بدأت وسط شكوك كبيرة وانعدام للثقة"، لافتاً إلى أن "تبادل الرسائل يجري وسط هذه الظروف"، وفق تعبيره. وأردف أن "الطرف الآخر يغير آراءه باستمرار ويطرح مطالب جديدة أو متناقضة.. ومن الطبيعي أن يطيل هذا الوضع أمد المفاوضات". وتابع قائلاً: "المسؤولون الأميركيون يغيّرون مواقفهم بشكل متكرر، وعليهم التوصل إلى قرار واضح في أسرع وقت".