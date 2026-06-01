عربي-دولي

الرياض: ندين الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت

Lebanon 24
01-06-2026 | 06:00
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة على دولة الكويت. 
وقالت الوزارة في بيان: "المملكة تشدد على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة دولة الكويت في خرقٍ واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وتضامنت المملكة مع "دولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها الشقيق"، وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية. (العربية) 
 

الخارجية الكويتية: ندين ونستنكر مجددا الهجمات الإيرانية المتكررة التي تمثل اعتداء مباشرا وخطيرا على الكويت
قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت
الخارجية الأردنية تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت وتصفها بأنها انتهاك لسيادتها وخرق للقانون الدولي
الخارجية السعودية: ندين ونستنكر الهجمات الإيرانية الآثمة على الكويت
