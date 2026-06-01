الرياض: ندين الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت

أعربت عن إدانة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات الآثمة والمتكررة على دولة الكويت.

وقالت الوزارة في بيان: " تشدد على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة دولة الكويت في خرقٍ واضح للقانون الدولي وميثاق ، مؤكدةً أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية التي تهدف لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة".



وتضامنت المملكة مع "دولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعبًا، مجددةً دعمها الكامل لكل ما تتخذه الكويت من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها وشعبها الشقيق"، وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الخارجية . (العربية)