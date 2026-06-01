|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

هجمات جديدة.. ضربات أميركية تطلُ "رادارات إيرانية"

01-06-2026 | 06:39
هجمات جديدة.. ضربات أميركية تطلُ رادارات إيرانية
أعلن الجيش الأميركي، اليوم الاثنين، عن تنفيذ القوات الأميركية هجمات استهدفت أنظمة رادار ومواقع للتحكم بالطائرات المسيّرة في جنوب إيران، خلال نهاية الأسبوع.
وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عبر منصة "إكس" إنّ "القيادة المركزية الأميركية نفذت ضربات دفاعية على أنظمة رادار ومواقع للتحكم بالطائرات المسيّرة في غوروك وجزيرة قشم في نهاية هذا الأسبوع".

وذكرت القيادة أن "الضربات جاءت رداً على إسقاط مسيّرة أميركية من طراز (إم كيو-1) كانت تحلق فوق المياه الدولية"، مضيفة أن "الضربات التي تمت بشكل مدروس ومخطط نفذت يومي السبت والأحد".

وبحسب بيان "سنتكوم"، سارعت المقاتلات الأميركية بالرد عبر تدمير منظومات دفاع جوي إيرانية، ومحطة تحكم أرضية، وطائرتين مسيرتين هجوميتين، كانت تشكل تهديدات واضحة للسفن العابرة في المياه الإقليمية.

وأكدت القيادة المركزية أن أياً من أفراد القوات الأميركية لم يصب بأذى، وأنها ستواصل حماية الأصول والمصالح الأمريكية رداً على العدوان الإيراني غير المبرر، وذلك في ظل سريان وقف إطلاق النار الحالي.

وتبادل الجانبان الضربات الأسبوع الماضي أيضاً، إذ استهدفت إيران قاعدة جوية أميركية بعد أن نفذ الجيش الأميركي، وفقاً لمسؤول في واشنطن، ضربات استهدفت عملية لطائرات مسيرة إيرانية بالقرب من مضيق هرمز.

