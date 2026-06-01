|
25
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
لبنان
عربي-دولي
قصف روسي على أوكرانيا.. طائرات مسيرة تطالُ المدن
Lebanon 24
01-06-2026
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت سلطات
كييف
، الاثنين، أنَّ ضربات روسية بواسطة طائرات مسيّرة أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين في مدن أوكرانية متفرقة، في ظل تصاعد متبادل للهجمات البعيدة المدى بين
موسكو
وكييف، وتعثّر محادثات السلام بين الجانبين.
وأوضحت السلطات أن شخصاً قُتل في مدينة خيرسون جنوب
أوكرانيا
، فيما أُصيب 8 في مدينة تشيرنيهيف شمالاً، حيث انقطع
التيار
الكهربائي عن نحو عشرة آلاف شخص جرّاء القصف، بحسب "فرانس برس".
ونشرت أجهزة الطوارئ في تشيرنيهيف لقطات مصوّرة تُظهر فرق الإطفاء وهي تحاول إخماد حريق كبير اندلع منتصف الليل عقب الضربات.
وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن القوات الروسية أطلقت في هذه الموجة 265 طائرة مسيّرة قتالية، جرى إسقاط 228 منها بواسطة الدفاعات الجوية.
كذلك، أُصيب 7 أشخاص في ضربات على مدينة أوديسا الساحلية على
البحر الأسود
، وأربعة آخرون في مدينة خاركيف وسط البلاد، إضافة إلى إصابة شخص في زابوريجيا جنوباً، واثنين آخرين على الأقل في خيرسون.
وتواصل موسكو تنفيذ ضربات ليلية شبه يومية ضد أوكرانيا، فيما تكثّف كييف في المقابل هجماتها الانتقامية مستهدفة بشكل رئيسي البنية التحتية للطاقة داخل
روسيا
.
ويأتي ذلك، في وقت يدخل فيه
الغزو
الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ في شباط 2022، عامه الرابع، وهو ما يجعله أحد أكثر الحروب دموية في
أوروبا
منذ الحرب العالمية الثانية، متسبباً في مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.
