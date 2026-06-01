قصف روسي على أوكرانيا.. طائرات مسيرة تطالُ المدن

أعلنت سلطات ، الاثنين، أنَّ ضربات روسية بواسطة طائرات مسيّرة أسفرت عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة نحو 20 آخرين في مدن أوكرانية متفرقة، في ظل تصاعد متبادل للهجمات البعيدة المدى بين وكييف، وتعثّر محادثات السلام بين الجانبين.

وأوضحت السلطات أن شخصاً قُتل في مدينة خيرسون جنوب ، فيما أُصيب 8 في مدينة تشيرنيهيف شمالاً، حيث انقطع الكهربائي عن نحو عشرة آلاف شخص جرّاء القصف، بحسب "فرانس برس".





ونشرت أجهزة الطوارئ في تشيرنيهيف لقطات مصوّرة تُظهر فرق الإطفاء وهي تحاول إخماد حريق كبير اندلع منتصف الليل عقب الضربات.





وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن القوات الروسية أطلقت في هذه الموجة 265 طائرة مسيّرة قتالية، جرى إسقاط 228 منها بواسطة الدفاعات الجوية.





كذلك، أُصيب 7 أشخاص في ضربات على مدينة أوديسا الساحلية على ، وأربعة آخرون في مدينة خاركيف وسط البلاد، إضافة إلى إصابة شخص في زابوريجيا جنوباً، واثنين آخرين على الأقل في خيرسون.





وتواصل موسكو تنفيذ ضربات ليلية شبه يومية ضد أوكرانيا، فيما تكثّف كييف في المقابل هجماتها الانتقامية مستهدفة بشكل رئيسي البنية التحتية للطاقة داخل .