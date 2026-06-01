Najib Mikati
وزير خارجية إيران يتحدّث عن لبنان.. ماذا قال؟

01-06-2026 | 07:52
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الإثنين، إن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو بلا شك يعني وقف الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان، مؤكدًا أن انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة يعتبر انتهاكاً على كل الجبهات.
وفي منشور له عبر منصة "آكس"، حمّل عراقجي الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عن عواقب أيَّ انتهاك.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، اعتبرت إيران وقف إطلاق النار في لبنان جزءًا من أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي: "نؤكد أن وقف إطلاق النار في لبنان شرط جوهري لأيّ اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب"، وذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في لبنان.

وذكر أنَّ "أحد أسباب تصعيد إسرائيل في لبنان هو تدمير أي إمكانية لتحسين الوضع عبر المسارات الدبلوماسية".

وحالياً، يشهد الجنوب تصعيداً ميدانياً جديداً مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على عدد من القرى في قضاءي النبطية وجزين، وسط موجة إنذارات متكررة بإخلاء مناطق سكنية واسعة، ما أدى إلى حركة نزوح إضافية من البلدات المستهدفة.

واليوم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إصدار أوامر مباشرة للجيش بتنفيذ هجمات على ما وصفوها بـ"أهداف إرهابية" في الضاحية الجنوبية لبيروت.

بدورها، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل "الضوء الأخضر" لتنفيذ الهجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، في مؤشر إلى دعم دولي محتمل لهذا التصعيد.











