في مزاد علنيّ... عرض صور ورسائل نادرة للأميرة ديانا

Advertisement

تستعدّ دار مزادات بريطانية لعرض مجموعة نادرة من الصور والرسائل الخاصة بالأميرة الراحلة ديانا.وتضم المجموعة 4 صور ملونة غير منشورة سابقًا تعود إلى فترة دراسة ديانا في مدرسة " هيث" للبنات بين عاميّ 1973 و1977، إضافة إلى مراسلات شخصية بينها وبين صديقتها في الطفولة كاثرين هانبري، التي احتفظت بالأرشيف طوال السنوات الماضية.كما تشمل المجموعة بطاقة مكتوبة بخط اليد موقعة باسم "ديانا (س)" في إشارة إلى اسم عائلتها " "، إضافة إلى رسالة أخرى كتبتها لصديقتها بعد زواجها من الملك . (ارم نيوز)