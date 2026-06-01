4 حالات إنتحار تهزّ العراق... فتاتان وشابان أنهيا حياتهما شنقاً

شهدت العاصمة ، 4 حالات إنتحار شنقاً في مناطق متفرقة، لفتاتين وشابين من مواليد 2002 و2008 و2010 و2012.وشنقت فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً، نفسها باستخدام شال نسائي علقته في مروحة سقفية داخل منزلها في منطقة الثعالبة، بسبب معاناتها من ضغوط نفسية دفعتها إلى إنهاء حياتها.ووقعت الحادثة الثانية في منطقة الأمين الثانية، حيث أنهت فتاة في الثامنة عشر من عمرها حياتها شنقاً بواسطة شال علّقته في سقف غرفتها، "بسبب عدم تأهلها لأداء الامتحانات الوزارية".وفي ، أقدم شاب في السادسة عشر من عمره على شنق نفسه بواسطة حبل معلّق في مروحة سقفية؛ بسبب معاناته من أمراض نفسية.أما الحادثة الرابعة، فراح ضحيتها فتىً في الرابعة عشر من عمره شنق نفسه بواسطة حبل علّقه في سقف الغرفة في منزل عائلته. (ارم نيوز)