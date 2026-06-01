تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
هجوم غامض على سفينة شحن في الخليج العربي... وانفجار كبير على متنها
Lebanon 24
01-06-2026
|
11:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد
مركز عمليات التجارة البحرية
البريطاني
(UKMTO)، الذي يتابع الحوادث البحرية حول العالم، بأن سفينة شحن تعرّضت، اليوم الاثنين، لإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بُعد نحو 40 ميلاً بحرياً جنوب شرقي ميناء
أم قصر
العراقي
، بحسب ما نقلت شبكة "
سي إن
إن".
Advertisement
وأضاف المركز في بيان:"كانت سفينة شحن تعبر
الخليج العربي
عندما وقع انفجار كبير إثر إصابة الجانب الأيمن بقذيفة مجهولة".
وأضاف: "لا تعلم منظمة UKMTO بأي تأثير بيئي في الوقت الحالي. والسلطات تجري تحقيقًا في الأمر".
ولفت البيان إلى أن المنظمة تلقت خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 26 أيار نحو 52 بلاغًا عن حوادث طالت سفنًا عاملة في
الخليج
العربي ومضيق هرمز وخليج
عُمان
ومحيطها، موضحًا أن من بين هذه البلاغات، 28 بلاغًا عن هجمات، و22 بلاغًا عن أنشطة مشبوهة.
مواضيع ذات صلة
بلومبرغ: بيانات تتبع تظهر أن سفينة شحن صغيرة واحدة غادرت الخليج عبر مضيق هرمز صباح الأحد
Lebanon 24
بلومبرغ: بيانات تتبع تظهر أن سفينة شحن صغيرة واحدة غادرت الخليج عبر مضيق هرمز صباح الأحد
02/06/2026 04:32:05
02/06/2026 04:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: سفينة شحن تعرضت لهجوم في مضيق هرمز من خلال طائرتين "مجهولتي الهوية"
Lebanon 24
كوريا الجنوبية: سفينة شحن تعرضت لهجوم في مضيق هرمز من خلال طائرتين "مجهولتي الهوية"
02/06/2026 04:32:05
02/06/2026 04:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة شحن لهجوم بمقذوفين قبالة سواحل عُمان
Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة شحن لهجوم بمقذوفين قبالة سواحل عُمان
02/06/2026 04:32:05
02/06/2026 04:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة البحرية البريطانية: قارب على متنه 5 أشخاص اقترب من ناقلة شحن غربي سقطرى
Lebanon 24
الهيئة البحرية البريطانية: قارب على متنه 5 أشخاص اقترب من ناقلة شحن غربي سقطرى
02/06/2026 04:32:05
02/06/2026 04:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مركز عمليات التجارة البحرية
الخليج العربي
مضيق هرمز
البريطاني
جنوب شرق
العراقي
العراق
أم قصر
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: نأملُ أن يستمرَ وقف إطلاق النار إلى الأبد
Lebanon 24
ترامب: نأملُ أن يستمرَ وقف إطلاق النار إلى الأبد
18:06 | 2026-06-01
01/06/2026 06:06:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل عنصرين من الحرس الثوري في قم بانفجار مخلفات حرب
Lebanon 24
مقتل عنصرين من الحرس الثوري في قم بانفجار مخلفات حرب
16:44 | 2026-06-01
01/06/2026 04:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: سنهاجم بيروت إن لم يُوقف "حزب الله" هجماته
Lebanon 24
نتنياهو: سنهاجم بيروت إن لم يُوقف "حزب الله" هجماته
16:38 | 2026-06-01
01/06/2026 04:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تم تحديد موعد مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل؟
Lebanon 24
هل تم تحديد موعد مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل؟
15:49 | 2026-06-01
01/06/2026 03:49:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: لن نهاجم بيروت لكن لن نسحب قواتنا من مواقع تمركزها حاليا!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: لن نهاجم بيروت لكن لن نسحب قواتنا من مواقع تمركزها حاليا!
14:21 | 2026-06-01
01/06/2026 02:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالتفاصيل.. هذا ما جرى في دير ميماس
Lebanon 24
بالتفاصيل.. هذا ما جرى في دير ميماس
14:44 | 2026-06-01
01/06/2026 02:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المصارف تدفع لتصفية برامج الادخار أو دفعها باللولار ونصيحة للمشتركين
Lebanon 24
المصارف تدفع لتصفية برامج الادخار أو دفعها باللولار ونصيحة للمشتركين
11:00 | 2026-06-01
01/06/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرزها نعيم قاسم.. ما هي أهداف إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت؟
Lebanon 24
أبرزها نعيم قاسم.. ما هي أهداف إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت؟
05:22 | 2026-06-01
01/06/2026 05:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحصل في الضاحية؟ إجراءات اتخذت
Lebanon 24
ماذا يحصل في الضاحية؟ إجراءات اتخذت
16:01 | 2026-06-01
01/06/2026 04:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بيروت الهدف التالي لإسرائيل؟
Lebanon 24
بيروت الهدف التالي لإسرائيل؟
09:01 | 2026-06-01
01/06/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:06 | 2026-06-01
ترامب: نأملُ أن يستمرَ وقف إطلاق النار إلى الأبد
16:44 | 2026-06-01
مقتل عنصرين من الحرس الثوري في قم بانفجار مخلفات حرب
16:38 | 2026-06-01
نتنياهو: سنهاجم بيروت إن لم يُوقف "حزب الله" هجماته
15:49 | 2026-06-01
هل تم تحديد موعد مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل؟
14:21 | 2026-06-01
مسؤول إسرائيلي: لن نهاجم بيروت لكن لن نسحب قواتنا من مواقع تمركزها حاليا!
14:01 | 2026-06-01
فضاء آخر للإبادة.. وباء مرعب يجتاح السجون الإسرائيلية بقرار رسمي
فيديو
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
02/06/2026 04:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
02/06/2026 04:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
02/06/2026 04:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24