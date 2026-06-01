عربي-دولي

فضاء آخر للإبادة.. وباء مرعب يجتاح السجون الإسرائيلية بقرار رسمي

Lebanon 24
01-06-2026 | 14:01
فضاء آخر للإبادة.. وباء مرعب يجتاح السجون الإسرائيلية بقرار رسمي
أكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له اليوم الاثنين، تحوّل السجون الإسرائيلية إلى فضاء للإبادة نتيجة تفشي الأمراض الممنهج بين الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من العلاج، وهي السياسة التي تصاعدت منذ بدء الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، مترافقة مع عمليات قمع وتجويع مستمرة.
وسلّط النادي الضوء على معضلة انتشار مرض الجرب المعدي (السكابيز) بين المعتقلين، متسلحاً بأدلة تفيد بتعمد إدارة السجون تقليص مواد التنظيف وحرمان الأسرى من الاستحمام والملابس النظيفة لتسهيل تفشي الوباء.
 
واستشهد البيان بحالة الأسير عزمي نادر أبو هليل (31 عاماً) المحتجز في سجن "عوفر"، والذي يعاني من المرض منذ مطلع عام 2024 دون علاج، إلى جانب شكاوى من آلام حادة وفقدان للتوازن، مع امتناع الإدارة عن تزويده بنتائج فحوصاته الطبية رغم شكوك طبيب السجن باحتمالية إصابته بمرض السرطان.

وأعلن نادي الأسير استشهاد أكثر من 100 معتقل داخل السجون الإسرائيلية منذ تشرين الأول 2023 (أُعلنت هويات 89 منهم)، واصفاً الإهمال الطبي بأنه أداة تعذيب ضمن الجرائم الطبية الممنهجة، وموجهاً نداءً عاجلاً لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية للتدخل.
 
وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تقديم 626 قضية انتهاك ضد حراس السجون في عهد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي فرض منذ توليه منصبه إجراءات عقابية تشمل تقليص الطعام وساعات الاستحمام، في وقت يقبع فيه داخل السجون أكثر من 9400 فلسطيني، بينهم 350 طفلاً و90 امرأة.
