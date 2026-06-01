عربي-دولي
هل تم تحديد موعد مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل؟
Lebanon 24
01-06-2026
|
15:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
طهران
أن موعد مراسم تشييع المرشد
الإيراني
الراحل
علي خامنئي
لم يُحسم بعد، على أن يُعلن رسميًا فور الانتهاء من الترتيبات النهائية، وذلك رغم مرور 93 يومًا على اغتياله.
وأعلن المتحدث باسم
اللجنة المنظمة
لفعاليات عيد
الغدير
في
إيران
ساسان زارع، أن مراسم تشييع علي
خامنئي
لن تُقام خلال فترة عيد الغدير.
وقال زارع خلال
مؤتمر صحفي
إن تكهنات واسعة انتشرت خلال الأيام الماضية بشأن احتمال إقامة مراسم تشييع خامنئي بالتزامن مع مناسبات عيد الغدير، إلا أن الجهات المعنية قررت عدم تنظيمها خلال هذه الفترة، نظرًا إلى تزامنها مع ذكرى رحيل مؤسس النظام روح الله الخميني.
وأضاف أن الفعاليات المقررة خلال هذه الأيام ستركز على إحياء ذكرى الخميني والمرشد الراحل، إلى جانب مراسم تجديد البيعة للمرشد الجديد مجتبى خامنئي.
