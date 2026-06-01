هل تم تحديد موعد مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل؟

وأعلن المتحدث باسم لفعاليات عيد في ساسان زارع، أن مراسم تشييع علي لن تُقام خلال فترة عيد الغدير.وقال زارع خلال إن تكهنات واسعة انتشرت خلال الأيام الماضية بشأن احتمال إقامة مراسم تشييع خامنئي بالتزامن مع مناسبات عيد الغدير، إلا أن الجهات المعنية قررت عدم تنظيمها خلال هذه الفترة، نظرًا إلى تزامنها مع ذكرى رحيل مؤسس النظام روح الله الخميني.وأضاف أن الفعاليات المقررة خلال هذه الأيام ستركز على إحياء ذكرى الخميني والمرشد الراحل، إلى جانب مراسم تجديد البيعة للمرشد الجديد مجتبى خامنئي.