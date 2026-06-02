هجوم روسي مكثف بالصواريخ والمسيّرات اسهدف كييف

Advertisement

واجهت العاصمة ، فجر اليوم الثلاثاء، هجوما مكثفا بالصواريخ والطائرات المسيّرة ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدة مناطق ودفع السلطات إلى مطالبة السكان بالتوجه فوراً إلى الملاجئ.ولفت رئيس بلدية كييف إلى ان حريقا اندلع في مبنى غير سكني بحي بوديل، فيما اشتعلت النيران في مبنى سكني من تسعة طوابق بعد سقوط حطام صواريخ على سطحه.وأضاف أن حرائق أخرى اندلعت في حي أوبولون بعد سقوط حطام صواريخ على سيارات ومناطق مفتوحة، بينها موقع قرب روضة أطفال.وأكد رئيس للعاصمة أن روسيا هاجمت المدينة بصواريخ بالستية، بينما دوت وانفجارات عدة في أنحاء كييف مع استمرار عمل .