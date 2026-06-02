تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قتل 6 من أفراد عائلته قبل أن ينتحر.. هذا ما حصل في ولاية أيوا الأميركية

Lebanon 24
02-06-2026 | 00:27
A-
A+
قتل 6 من أفراد عائلته قبل أن ينتحر.. هذا ما حصل في ولاية أيوا الأميركية
قتل 6 من أفراد عائلته قبل أن ينتحر.. هذا ما حصل في ولاية أيوا الأميركية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت الشرطة الأميركية ان مسلحا قتل 6 من أفراد عائلته قبل أن ينتحر خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار في مدينة موسكاتين الواقعة شرق ولاية أيوا.

وذكرت إدارة شرطة موسكاتين في بيان أن التحقيقات الأولية في حوادث إطلاق النار "تشير إلى أنها ناجمة عن نزاع عائلي".

وعثر رجال شرطة على 4 من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، حين ذهبوا للتحقيق في بلاغات عن إطلاق نار.
Advertisement

وعلى الرغم من أن المشتبه به كان قد فر من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، فقد تسنى التعرف عليه سريعا، وهو رايان ويليس ماكفارلاند (52 عاما)، من سكان موسكاتين.

وقال قائد الشرطة أنتوني كيس في مؤتمر صحف أن المسلح عثر عليه على ممشى الواجهة النهرية للمدينة بالقرب من جسر للمشاة.

وأفادت الشرطة بأنه انتحر في أثناء حديث الضباط معه.

وبعد ورود معلومات تشير إلى احتمال وجود ضحايا آخرين، عثرت الشرطة على جثتي رجلين آخرين يعتقد أن ماكفارلاند أطلق النار عليهما- أحدهما في منزل مجاور والآخر في محل تجاري.

وعبّر كيس عن اعتقاده بأن جميع الضحايا من أفراد عائلة المسلح. ولم تكشف الشرطة عن هوياتهم. وأفادت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة (إيه.بي.سي) بأن اثنين على الأقل من الضحايا كانا طفلين.
 
مواضيع ذات صلة
الشرطة الأميركية: مسلح يقتل 6 أشخاص في ولاية أيوا قبل أن ينتحر
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 11:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهد مع أفراد من عائلته.... الجيش نعى العسكريّ علي رفعت جابر
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 11:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في تركيا... قتل 6 أشخاص بينهم زوجته ومن ثمّ انتحر!
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 11:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتّفاق حصل قبل 3 أيّام... هذا ما أعلنه مصدر عن المُفاوضات الأميركيّة - الإيرانيّة
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 11:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

قائد الشرطة

أنتوني

يان وي

توني

ايان

جلين

لايت

دارت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:16 | 2026-06-02
Lebanon24
03:07 | 2026-06-02
Lebanon24
02:52 | 2026-06-02
Lebanon24
02:38 | 2026-06-02
Lebanon24
02:30 | 2026-06-02
Lebanon24
02:26 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24