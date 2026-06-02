رئيسة المكسيك تندد بالتدخل الأميركي

نددت رئيسة كلاوديا بما وصفته بالتدخل الأميركي في لبلادها، على خلفية اتهامات أميركية طالت حاكم ولاية سينالوا وكشف تقارير عن تنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عمليات داخل الأراضي المكسيكية، لكنها استبعدت أن يكون الرئيس الأميركي وراء هذه التحركات.وقالت شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي اليومي إن "قطاعات من اليمين المتطرف" في تقود حملة ضد حكومتها، مضيفة أنها لا تعتقد أن هو من يقف وراء هذه التحركات أو يقودها.وجاءت تصريحات الرئيسة المكسيكية بعد تصاعد التوتر بين البلدين في أعقاب تقارير تحدثت عن تنفيذ وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) عملية داخل المكسيك في أبريل الماضي، قُتل خلالها عميلان أميركيان لم تكن السلطات الفيدرالية المكسيكية قد منحتهم تصريحاً للعمل داخل البلاد، وفقاً لما تقتضيه القوانين المكسيكية.