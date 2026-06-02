Najib Mikati
في حادث تدريب شمال العراق.. مقتل جنديين أميركي وبريطاني

Lebanon 24
02-06-2026 | 01:23
في حادث تدريب شمال العراق.. مقتل جنديين أميركي وبريطاني
لقي جنديان، أحدهما أميركي والآخر بريطاني، حتفهما خلال حادث تدريب في شمال العراق، بحسب ما أعلن وزير الدفاع البريطاني والجيش الأميركي في بيانين منفصلين يوم الاثنين.
وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمام مجلس العموم البريطاني: "وقع حادث تدريب في شمال العراق أمس أسفر عن وفاة أحد أفراد الجيش البريطاني".

وأضاف هيلي أن عائلة الجندي تم إبلاغها بالوفاة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش الأميركي أن جنديا أميركيا توفي خلال تمرين عسكري في قاعدة أربيل الجوية.
 وتقع القاعدة، التي تستضيف قوات أميركية، في إقليم كردستان العراق بالقرب من مطار أربيل الدولي.

وقال الجيش الأميركي: "تم تنفيذ التدريب بالتعاون مع شركائنا في الجيش البريطاني الذين فقدوا أيضا جنديا"، مضيفا أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.
لندن وواشنطن تعلنان مقتل جنديين أميركي وبريطاني في حادث تدريب شمال العراق
