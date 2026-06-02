في حادث تدريب شمال العراق.. مقتل جنديين أميركي وبريطاني

لقي جنديان، أحدهما أميركي والآخر بريطاني، حتفهما خلال حادث تدريب في شمال ، بحسب ما أعلن والجيش الأميركي في بيانين منفصلين يوم الاثنين.

وقال وزير الدفاع هيلي أمام : "وقع حادث تدريب في شمال العراق أمس أسفر عن وفاة أحد أفراد الجيش البريطاني".



وأضاف هيلي أن عائلة الجندي تم إبلاغها بالوفاة، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.



وفي بيان منفصل، أعلن الجيش الأميركي أن جنديا أميركيا توفي خلال تمرين عسكري في قاعدة أربيل الجوية.