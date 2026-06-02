مرشح مؤيد لترامب يتقدم في كولومبيا.. والإعادة تشتعل

تقدم المحامي الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا، المؤيد للرئيس الأميركي ، في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في ، مستفيداً من تنامي الدعوات إلى تشديد المواجهة مع الجماعات الإجرامية في أميركا اللاتينية.

وحصل دي لا إسبريلا على نحو 44% من الأصوات، متقدماً على السيناتور التقدمي سيبيدا، حليف الرئيس غوستافو بيترو، الذي نال أقل من 41%.

وشكك سيبيدا وبيترو في النتائج من دون تقديم أدلة، فيما دعا سيبيدا منافسه إلى مناظرة قبل جولة الإعادة المقررة في 21 حزيران. ورد دي لا إسبريلا عبر منصة "X" قائلاً: "هل أنت مستعد أيها الجبان؟ أولاً، اعترف بنتائج الانتخابات ولنتناظر الآن".

ويرى محللون لا إسبريلا يدخل جولة الإعادة بوصفه المرشح الأوفر حظاً، خصوصاً مع توقع حصوله على دعم ناخبين صوّتوا لمرشحين محافظين آخرين في الجولة الأولى.

وقال المحلل السياسي سيرجيو غوزمان إن فوز دي لا إسبريلا يعكس "تحولاً في الرأي العام يصعب تجاوزه"، معتبراً أنه بات الآن في موقع متقدم للفوز.

وتفاعلت الأسواق الكولومبية والبيزو إيجاباً، الاثنين، مع تقدمه، في ظل مقترحاته الداعية إلى تخفيف القيود على الشركات وفتح الباب أمام التكسير الهيدروليكي، في تحول واضح عن الأجندة البيئية للرئيس بيترو.

وفي المقابل، دعا رئيس بعثة للتحقق في كولومبيا، ميروسلاف جينكا، إلى حملة انتخابية سلمية، مشجعاً جميع الأطراف على معالجة الخلافات عبر الآليات المؤسسية.

ويقدم دي لا إسبريلا نفسه كشخصية من خارج الطبقة السياسية، ويقول إنه يريد التقرب من واعتماد نهج مشابه لسياسات رئيس السلفادور بوكيلي في مواجهة العصابات، متعهداً بفتح 10 سجون ضخمة لمكافحة الجريمة.

أما سيبيدا، فيتعهد بمواصلة سياسة "السلام الكامل" التي يتبناها بيترو، عبر التفاوض مع المتمردين والعصابات الإجرامية، لكنه يواجه سباقاً صعباً بعد تراجع اليسار في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تحسم جولة الإعادة في 21 حزيران هوية الرئيس المقبل، وسط انقسام واضح بين خيار أمني متشدد يمثله دي لا إسبريلا، ونهج تفاوضي يسعى سيبيدا إلى الدفاع عنه.