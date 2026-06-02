في تايوان.. تحطم طائرة تدريب عسكرية

أدى تحطم طائرة تدريب عسكرية في تايوان، الثلاثاء، خلال تمرين يشمل محاكاة لعطل يطرأ على المحرك، إلى مقتل الطيارين الاثنين اللذين كانا على متنها، وفق بيان لوزارة الدفاع التايوانية.وأفادت الوزارة أن طائرة التدريب من طراز "تي-34" تحطمت عند الساعة 8:08 صباحاً (00:08 غرينتش) على مدرج قاعدة غانغشان الجوية بمدينة كاوهسيونغ الساحلية الجنوبية.وعبّر الرئيس تي عن "حزن عميق" لمقتل الطيارين، ووصفهما بـ"البطلين" شاكراً إياهما على "تضحياتهما وتفانيهما" من أجل تايوان.وشكل سلاح الجو التايواني فريق عمل للتحقيق في أسباب الحادث. ولم يُكشف عن هوية الطيارين سوى برتبتيهما واسم عائلتيهما، وهما المقدمان لو وغو.