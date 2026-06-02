سباق مع الزمن لإنتاج لقاح ضد السلالة القاتلة.. ارتفاع اعداد المصابين بايبولا

أعلنت ، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 321، مع تفشي في ثلاث مقاطعات.وأظهرت بيانات حكومية أن الحالات المؤكدة تشمل48 حالة وفاة.يأتي ذلك فيما أعلنت منظمات دولية، الاثنين، تكثيف الجهود من أجل "التحرك فوراً" لمواجهة وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا والتوصل بسرعة إلى لقاح ضد سلالة "بونديبغيو" المتفشية.ودفع الوباء الجديد الذي تسبب في نحو 250 وفاة وأكثر من 1100 إصابة مسجّلة حتى الآن، العلماء والمنظمات الصحية الدولية إلى سباق مع الساعة لإيجاد لقاح يمكن إنتاجه بسرعة ثم اختباره في تجارب سريرية في المنطقة الإفريقية المتضررة.