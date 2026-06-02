تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ملف حملة ميلانشون يعود للواجهة.. اتهامات تضرب "فرنسا الأبية"

Lebanon 24
02-06-2026 | 05:15
A-
A+
ملف حملة ميلانشون يعود للواجهة.. اتهامات تضرب فرنسا الأبية
ملف حملة ميلانشون يعود للواجهة.. اتهامات تضرب فرنسا الأبية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تلقى اليسار الفرنسي ضربة جديدة، بعد انتهاء التحقيق القضائي في حسابات حملة عام 2017 لحركة "فرنسا الأبية" بتوجيه الاتهام إلى 4 أشخاص، وفق ما أفادت مصادر مطلعة، مؤكدة ما نشرته صحيفة "لوموند".
Advertisement

ويرتبط الملف بحسابات حملة مرشح اليسار الراديكالي جان-لوك ميلانشون، وبشبهات طالت شركة "ميدياسكوب" المتخصصة في الاستشارات الاتصالية والمملوكة للنائبة عن باريس صوفيا شيكيرو، للاشتباه في تضخيم فواتير بعض الخدمات خلال الحملة الرئاسية، بما قد يرقى إلى شبهة احتيال على الدولة، نظراً إلى أن نفقات الحملة تعوّض من المال العام، بحسب صحيفة "لا تلغرام".

وكان التحقيق قد فتح في باريس في نيسان 2018، استناداً إلى بلاغات من اللجنة الوطنية لحسابات الحملات والتمويلات السياسية، ووحدة الاستخبارات المالية "تراكفين".

وفي تشرين الأول من العام نفسه، نفذت النيابة عمليات تفتيش شملت مقر الحزب ومنزل ميلانشون وعدداً من مساعديه، ما أثار غضب الحركة.

وفي تشرين الثاني 2018، أُحيل الملف إلى قضاة تحقيق، قبل أن تصدر في ربيع 2021 أولى قرارات الاتهام بحق جمعية "عصر الشعب" والمفوضة المالية ماري-بيير أوبغراندي، خصوصاً بتهمة "الإعارة غير القانونية لليد العاملة".

لكن القضاء شدد لاحقاً الملاحقات، إذ وُجهت في أيلول 2021 اتهامات إلى النائب باستيان لاشود، الذي كان أمين خزينة جمعية "عصر الشعب" عام 2017، شملت "الإعارة غير القانونية لليد العاملة، والتزوير، والاحتيال، ومحاولة الاحتيال".

وفي شباط 2022، وُسّعت الملاحقات بحق الجمعية نفسها بإضافة تهم "الاحتيال المشدد ومحاولة الاحتيال المشدد" و"التزوير واستعمال المزور".

كما وُجهت إلى صوفيا شيكيرو، في أيلول 2024، تهم "الاحتيال المشدد، وإساءة استخدام أصول الشركة، والتستر على خيانة الأمانة".

ولم يدل محامو المتهمين بأي تعليق حتى الآن، أو تعذر التواصل معهم. في المقابل، أُغلق أخيراً ملف قضائي آخر يتعلق بقضية "المساعدين البرلمانيين" من دون توجيه أي اتهامات.
مواضيع ذات صلة
ملف حكومة كردستان يعود للواجهة والديمقراطي يلوّح بالانتخابات المبكرة
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 15:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف ترامب "T1" يعود إلى الواجهة
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 15:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأشغال تُواصل تنفيذ أعمالها الميدانية في الجنوب ضمن حملة "إعادة وصل لبنان"
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 15:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو "عزل ترامب" يعود للواجهة.. ما حقيقته؟
lebanon 24
Lebanon24
02/06/2026 15:07:30 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة الوطنية

اللجنة الوطني

البرلمان

برلماني

النيابة

القضاء

الملاح

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:02 | 2026-06-02
Lebanon24
08:00 | 2026-06-02
Lebanon24
07:58 | 2026-06-02
Lebanon24
07:55 | 2026-06-02
Lebanon24
07:32 | 2026-06-02
Lebanon24
07:30 | 2026-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24