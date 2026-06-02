مسؤول عسكري إيراني: الأمة الإيرانية لن تستسلم مطلقاً

وقال أسدي، معاون قائد مقر خاتم الأنبياء، المركزية للقوات المسلحة ، إن "الولايات المتحدة تطالب باستسلامنا الكامل، والأمة الإيرانية لن تستسلم مطلقاً" وفق تعبيره. قال مسؤول عسكري إيراني إنه "لا مفر" من معاودة الحرب مع في ظل إصرار على ما وصفه بـ"استسلام" في المواجهة التي بدأت أواخر شباط.وقال أسدي، معاون قائد مقر خاتم الأنبياء، المركزية للقوات المسلحة ، إن "الولايات المتحدة تطالب باستسلامنا الكامل، والأمة الإيرانية لن تستسلم مطلقاً" وفق تعبيره.

وأضاف، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي ، أن "دون استسلام، لا مفر من الحرب. لذا نحن ننتظر والحرب لن تخيفنا". (إرم نيوز)



