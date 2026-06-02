بعد سنوات من الجمود.. مؤشرات على تحول ميداني لصالح أوكرانيا

Advertisement

حققت تقدمًا ميدانيًا على حساب في أيار، للشهر الثاني تواليًا، مع استعادتها السيطرة على مساحة تناهز 282 كيلومترًا مربعًا، وذلك وفق تحليل أجرته وكالة "فرانس برس" استنادًا لبيانات معهد دراسة الحرب (ISW).وأشار معهد دراسات الحرب إلى أن وتيرة التقدم الروسي بدأت تتباطأ منذ أواخر عام 2025، نتيجة لتزايد فاعلية الضربات الجوية على الخطوط الأمامية وضربات الطائرات المسيرة متوسطة المدى.وكانت قد فقدت السيطرة على نحو 120 كيلومترًا مربعًا (46 ميلًا مربعًا) في نيسان، وهو أول شهر تتخلى فيه قواتها عن مساحة أكبر مما استعادته منذ عامين ونصف.ومع ذلك، لا يزال الجنود متغلغلين في معظم المناطق التي استعادتها أوكرانيا، بحسب معهد دراسات الحرب.ويرسل الجيش الروسي بانتظام مجموعات صغيرة من الجنود لتمركزهم على امتداد أجزاء من خط والاختباء هناك، وهي تكتيك يهدف إلى تمهيد الطريق لتقدم مجموعات أكبر من القوات لاحقًا.ولا تزال مكاسب أوكرانيا في شهري أبريل ومايو - حوالي 403 كيلومترات مربعة (156 ميلًا مربعًا) إجمالًا - هامشية، إذ تمثل حوالي 0.4% من إجمالي الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.لكنها مع ذلك تشير إلى اتجاه إيجابي لكييف، التي تروج لنفسها بأنها حققت مؤخرًا تفوقًا في الصراع المستمر منذ أربع سنوات.وذكر معهد دراسة الحرب (ISW) الأسبوع الماضي أن "حملات الضربات الجوية الناجحة التي تشنها أوكرانيا بطائرات مسيرة متوسطة المدى وعلى خط المواجهة تحد من قدرة روسيا على نقل الأفراد إلى خط المواجهة وإمداد مواقعها ودعمها".تركزت معظم مكاسب أوكرانيا في منطقة دونيتسك الشرقية، التي تدعي روسيا سيادتها عليها وتقاتل من أجل استعادتها بالكامل، وفي منطقة زابوروجيا الجنوبية.لا تشمل هذه التقديرات التقدم الذي تدعيه روسيا، والذي لم يؤكده معهد دراسة الحرب أو ينفيه.يتعاون معهد دراسات الحرب مع مشروع التهديدات الحرجة، التابع لمعهد المشاريع ، وهو مركز أبحاث آخر متخصص في تحليل النزاعات.وتسيطر موسكو على ما يزيد قليلًا على 19% من أوكرانيا، فيما يشمل ذلك حوالي 7% - شبه القرم وأجزاء من منطقة دونباس الصناعية - التي كانت خاضعة بالفعل لسيطرة روسيا أو الانفصاليين الموالين لها قبل غزو فبراير 2022.وتحققت معظم المكاسب الروسية خلال الأسابيع الأولى من النزاع.