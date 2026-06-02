عربي-دولي
بعد أكثر من 3 أشهر على إغتياله... أين ستشيع إيران علي خامنئي؟
Lebanon 24
02-06-2026
|
09:18
أعلنت
إيران
أن تشييع
المرشد الأعلى
الإيراني
علي خامنئي
سيجري في ثلاث مدن إيرانية.
وأكد توكلي
زاده
، نائب مسؤول
الشؤون الاجتماعية
والثقافية في بلدية
طهران
، أن "تشييع جثمان
خامنئي
سيجري في مدن طهران وقم ومشهد بشكل مؤكد"، وقال: "نستعد لاستقبال حشود تتجاوز 15 إلى 20 مليون شخص في العاصمة".
وأضاف: "مكان دفن الإمام الشهيد، وفقا لوصيته وتوصيات المقربين منه، سيكون في
الروضة
المطهرة للإمام الرضا عليه السلام في مشهد، حيث سيلقى هناك راحته الأبدية".
من الجدير ذكره، أنه مر حتى اليوم 94 يوما على مقتل المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي، والذي اغتيل في تاريخ 28 شباط 2026. (روسيا اليوم)
