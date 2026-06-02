هل ما زالت عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن متواصلة؟

ذكرت وكالة فارس أن المعلومات التي حصلت عليها تناقض ادعاءات بعض والمسؤولين الغربيين بأن عملية تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن تتواصل بشكل طبيعي.

ونقلت "فارس" عن مصدر مطلع قوله إن تبادل الرسائل بين وأميركا، بشأن ما يسمى بالتوصل إلى مذكرة تفاهم أولية بين الطرفين، توقف منذ عدة أيام على الأقل.

وحسب الوكالة، فإنه بينما ادعى الرئيس الأميركي مساء أمس أن المحادثات مع إيران تجري بسرعة كبيرة، أوضح المصدر المطلع أن آخر رسالة من الجمهورية الإسلامية إلى كانت رسالة واضحة بخصوص ، وقد لاقت صدى دوليا واسعا. (روسيا اليوم)