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عربي-دولي

واشنطن تحدد مطلبها الأول من المفاوضات مع إيران

Lebanon 24
02-06-2026 | 11:13
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واشنطن تحدد مطلبها الأول من المفاوضات مع إيران
واشنطن تحدد مطلبها الأول من المفاوضات مع إيران photos 0
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حددت الولايات المتحدة شرطها الأول قبل التوصل إلى اتفاق مع إيران، في المفاوضات المتعثرة بين الطرفين منذ أسابيع.

 وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن "الشرط الأول في محادثات إيران هو السماح بفتح مضيق هرمز، وإعادة فتح المضيق تعني تمكن السفن من العبور في المياه الدولية من دون التعرض لها أو دفعها رسوما مقابل ذلك".

وأضاف روبيو: "إذا أرادت إيران العودة لنقل نفطها عليها إعادة فتح المضيق، وإذا رفضت لدينا خيارات أخرى".

وتابع: "على إيران أن تعلن بوضوح شديد أن مضيق هرمز بات مفتوحا الآن"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض الحصار البحري على موانئها "إذا أصرت على إغلاق المضيق".

لكنه أكد في المقابل أن "إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد إعادة فتح مضيق هرمز"، معتبر أن "أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطا".

أما "الشرط الثاني في المرحلة الثانية، وهي التزام الإيرانيين بالتفاوض بشأن اليورانيوم عالي التخصيب وأنشطة التخصيب"، وفق روبيو.

وقال: "لن يتم رفع أي عقوبات في هذه المرحلة حتى يتم الحصول على مقابل من إيران، وسبب هذه العقوبات بالأساس هو تخصيبها لليورانيوم، لذلك عليها التخلي عن ذلك لتحصل على رفع للعقوبات، لكن لن نرفعها لفتح المضيق، لم تتم مناقشة ذلك".

وفي سياق متصل، قال ⁠وزير الخارجية الأميركي للمشرعين إن إيران ‌وافقت ‌على التفاوض بشأن جوانب من ‌برنامجها ‌النووي، ⁠كانت ترفض ⁠مناقشتها سابقا.

‌لكنه أوضح أن ⁠ذلك "لا ⁠يضمن أن ⁠تؤدي المحادثات إلى اتفاق"، ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط الماضي.

 

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